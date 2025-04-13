Corporate Actions Next Week: बंपर कमाई के 1 नहीं कुल 10 मौके! Mazagon Dock सहित रडार पर रहेंगे ये स्टॉक्स

Corporate Actions Next Week: कल से शुरू हो रहे नए कारोबारी हफ्ते (14-18 अप्रैल) में निवेशकों को पास मोटी कमाई के एक या दो नहीं बल्कि 10 मौके आने वाले हैं। दरअसल अगले हफ्ते Hexaware Technologies, Mazagon Dock, Sanofi Consumer सहित अन्य कंपनियों के शेयरों में बड़ा कॉरपोरेट एक्शन होने जा रहा है।

advertisement

इन कॉरपोरेट एक्शन में अंतरिम और फाइनल डिविडेंड, स्टॉक स्प्लिट, डीमर्ज और राइट्स इश्यू शामिल हैं। हालांकि आने वाले अगले हफ्ते में शेयर बाजार सिर्फ तीन दिनों के लिए खुलेगा क्योंकि 14 अप्रैल को शेयर बाजार अंबेडकर जयंती और 18 अप्रैल को गुड फ्राइडे के कारण बंद रहेगा। चलिए जानते हैं कब-कौन से शेयरों में बड़ा कॉरपोरेट एक्शन होने वाला है।

Stock Split Next Week

Kapil Raj Finance Ltd का शेयर मंगलवार 15 अप्रैल को Ex-Stock Split ट्रेड करेगा। कंपनी 1:10 के रेश्यो में स्टॉक स्प्लिट करेगी। इसका मतलब कंपनी 10 रुपये के फेस वैल्यू वाले 1 इक्विटी शेयर को 1 रुपये के फेस वैल्यू वाले 10 इक्विटी शेयर में तोड़ेगी।

Akme Fintrade (India) Ltd का शेयर गुरुवार 17 अप्रैल को Ex-Stock Split ट्रेड करेगा। कंपनी 1:10 के रेश्यो में स्टॉक स्प्लिट करेगी। इसका मतलब कंपनी 10 रुपये के फेस वैल्यू वाले 1 इक्विटी शेयर को 1 रुपये के फेस वैल्यू वाले 10 इक्विटी शेयर में तोड़ेगी।

Right Issue Next Week

Onesource Industries And Ventures Ltd का शेयर मंगलवार 15 अप्रैल को Ex- Right Issue ट्रेड करेगा।



Remedium Lifecare Ltd का शेयर मंगलवार 15 अप्रैल को Ex- Right Issue ट्रेड करेगा।



Garment Mantra Lifestyle Ltd का शेयर गुरुवार 17 अप्रैल को Ex- Right Issue ट्रेड करेगा।



Tirupati Tyres Ltd का शेयर गुरुवार 17 अप्रैल को Ex- Right Issue ट्रेड करेगा।

राइट्स इश्यू मौजूदा शेयरधारकों को एक स्पेशल अवधि के अंदर डिस्काउंटेड प्राइस पर कंपनी के अतिरिक्त शेयर खरीदने का मौका देती है।

Demerger Next Week

Quess Corp Ltd को डीमर्जर की मंजरी मिलने के बाद कंपनी ने मंगलवार 15 अप्रैल 2025 को डीमर्जर की रिकॉर्ड डेट रखी है। इसका मतलब अगर निवेशकों के पास 15 अप्रैल तक कंपनी के शेयर रहेंगे तो ऐसे निवेशक नई कंपनी के शेयर लेने के लिए पात्र होंगे।

Dividend Next Week

Hexaware Technologies Ltd का शेयर मंगलवार 15 अप्रैल को Ex- Dividend Date ट्रेड करेगा। कंपनी हर शेयर पर 5.75 रुपये का अंतरिम डिविडेंड देगी।

Mazagon Dock Shipbuilders Ltd का शेयर बुधवार 16 अप्रैल को Ex- Dividend Date ट्रेड करेगा। कंपनी हर शेयर पर 3 रुपये का अंतरिम डिविडेंड देगी।

Sanofi Consumer Healthcare India Ltd का शेयर गुरुवार 17 अप्रैल को Ex- Dividend Date ट्रेड करेगा। कंपनी हर शेयर पर 55 रुपये का फाइनल डिविडेंड देगी।