Types of Mutual Funds: म्यूचुअल फंड आज बाजार में उपलब्ध निवेश के सबसे लोकप्रिय विकल्पों में से एक है। म्यूचुअल फंड एक बेहतरीन इंवेस्टमेंट टूल की तरह काम करता है जिसके जरिए निवेशक विशेषज्ञों द्वारा मैनेज किए जाने वाले पोर्टफोलियो से परिचित होते हैं।

हालांकि जब भी आप म्यूचुअल फंड में निवेश करने जाएंगे तो आपको अलग-अलग कैटेगरी में अलग-अलग म्यूचुअल फंड स्कीम दिखेंगे।

म्यूचुअल फंड के कितने प्रकार?

मुख्य रूप से म्यूचुअल फंड चार प्रकार होते हैं। Equity Mutual Fund, Debt Mutual Fund, Hybrid Mutual Fund और Index Mutual Fund. इसके अलावा अब एक और नई कैटेगरी आई है जिसका नाम है Solution Oriented Funds. चलिए इन सबसे एक-एक कर समझते हैं।

Equity Mutual Fund

इस फंड में लॉन्ग टर्म वित्तीय लक्ष्यों के लिए निवेश किया जाता है। जिसमें 5 साल से अधिक समय तक निवेश करना सही माना जाता है।

इक्विटी म्यूचुअल फंड कंपनियों के स्टॉक्स में निवेश करते हैं। उदाहरण के लिए, लार्ज-कैप इक्विटी फंड अच्छी तरह से स्थापित, बड़ी कंपनियों को टारगेट करते हैं, जबकि स्मॉल-कैप फंड छोटे, हाई ग्रोथ वाले बिजनेस पर फोकस करते हैं।

इक्विटी म्यूचुअल फंड में ही लॉर्ज कैप, मिड कैप, स्मॉल कैप, लार्ज एंड मिड कैप, कॉन्ट्रा फंड इत्यादि जैसे म्यूचुअल फंड स्कीम आती है।

Debt Mutual Fund

इस फंड में शॉर्ट टर्म वित्तीय लक्ष्यों के लिए निवेश किया जाता है। डेट फंड बॉन्ड में निवेश करते हैं, जिससे स्थिर इनकम मिलती है। इनमें सरकारी बॉन्ड फंड और कॉरपोरेट बॉन्ड फंड जैसी कैटेगरी शामिल हैं।

डेट म्यूचुअल फंड में ही ओवरनाइट फंड, लिक्विड फंड, अल्ट्रा शॉर्ट ड्यूरेशन फंड, लो ड्यूरेशन फंड इत्यादि जैसी म्यूचुअल फंड स्कीम आती है।

Hybrid Mutual Fund

इस फंड में मिड टर्म वित्तीय लक्ष्यों के लिए निवेश किया जाता है। जिसमें 2-5 साल तक निवेश करना सही माना जाता है।

हाइब्रिड फंड, संतुलित फंड की तरह, स्टॉक और बांड दोनों को मिक्स करते हैं, जिनका टारगेट एक ही पैकेज में ग्रोथ और स्टैबलिटी लाना होता है।

हाइब्रिड फंड में ही डायनेमिक एसेट एलोकेशन फंड या बैलेंस्ड फंड, आर्बिट्रेज फंड, मल्टी-एसेट एलोकेशन फंड जैसी म्यूचुअल फंड स्कीम आती है।

Index Mutual Fund

इंडेक्स फंड किसी स्पेशल मार्केट इंडेक्स जैसे कि Nifty 50, BSE Sensex, Nifty IT इत्यादि के प्रदर्शन को ट्रैक करते हैं। इनका लक्ष्य इंडेक्स के रिटर्न को दोहराना होता है।

Solution Oriented Funds

ये ऐसे म्यूचुअल फंड होते हैं जो भविष्य में स्पेशल खर्चों, जैसे रिटायरमेंट, शादी या बच्चों की शिक्षा आदि के लिए पैसे जुटाने के लिए निवेश की सुविधा प्रदान करते हैं। इसमें रिटायरमेंट फंड, चिल्ड्रन फंड इत्यादि जैसी म्यूचुअल फंड स्कीम आती है।