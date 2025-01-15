Power PSU Share में आने वाली तेजी, ग्लोबल एनलिस्ट CLSA ने 46 फीसदी बढ़ा दिया टारगेट प्राइस

scorecardresearch
Newsशेयर बाज़ारPower PSU Share में आने वाली तेजी, ग्लोबल एनलिस्ट CLSA ने 46 फीसदी बढ़ा दिया टारगेट प्राइस

Power PSU Stocks: पावर कंपनी PFC और REC के शेयर तेजी के साथ ट्रेड कर रहे हैं। पिछले सत्र में भी कंपनी के शेयर में शानदार तेजी के साथ बंद हुए। ग्लोबल एनलिस्ट CLSA ने कंपनी के शेयरों को लेकर रिपोर्ट दी है। एनलिस्ट ने इन दोनों कंपनियों के शेयर प्राइस टारगेट को 46 फीसदी तक बढ़ा दिया है।

BT बाज़ार डेस्क
NEW DELHI,UPDATED: Jan 15, 2025 11:41 IST
CG Power stock is trading higher than the 5 day, 10 day, 20 day, 100 day, 150 day, 200 day but lower than the 30 day and 50 day moving averages.

आज पावर फाइनेंस कंपनी के शेयर में तेजी देखने को मिली है। पिछले सत्र में PFC, REC के शेयर तेजी के साथ बंद हुए, आज भी यह तेजी बरकरार है। कंपनी ने हाल ही में बताया था कि JSW Energy ने बैंक्रप्ट  KSK महानदी थर्मल पावर प्लांट (KMPCL) को टेकओवर कर लिया है। यह डील 15985 करोड़ रुपये में हुई है। इसके अलावा पीएफसी और आरईसी ने बताया कि उसने केएसके महानदी थर्मल पावर लिमिटेड को करीब 6200 करोड़ रुपये का लोन दिया था जो पूरी तरह से रिकवर हो गया। कंपनी द्वारा दी गई जानकारी के बाद शेयर में पॉजिटिव एक्शन देखने को मिला है। 

खबर लिखते वक्त PFC Share 2.91 फीसदी की तेजी के साथ 429.55 रुपये प्रति शेयर पर कारोबार कर रहा है। REC Share भी 2.02 फीसदी चढ़कर 485.75 रुपये प्रति शेयर पर ट्रेड कर रहा है।  

शेयरों में आई तेजी की वजह ग्लोबल ऐनालिस्ट CLSA की रिपोर्ट भी है। हाल ही में ग्लोबल ऐनालिस्ट CLSA ने PFC, REC के शेयरों को लेकर रिपोर्ट जारी किया है। एनलिस्ट ने इन दोनों कंपनियों के टारगेट प्राइस को बढ़ा दिया है। 

46 फीसदी बढ़ा टारगेट प्राइस

ग्लोबल ऐनालिस्ट CLSA ने PFC और REC के शेयरों को एक्यूमुलेट की रेटिंग दी है। इसके अलावा एनलिस्ट ने PFC शेयर टारगेट प्राइस को 610 रुपये कर दिया है। यह वर्तमान के शेयर प्राइस से 46 फीसदी ज्यादा है। वहीं REC शेयर के टारगेट प्राइस को 42 फीसदी बढ़ाकर 680 रुपये कर दिया है। 

CLSA ने अपनी रिपोर्ट में कहा कि JSW Energy ने KSK Mahanadi को टेकओवर कर लिया है। इसकी डील 16000 करोड़ रुपये में हुई जो अडानी पावर (Adani Power) और एनटीपीसी (NTPC) से काफी ज्यादा है। KSK Mahanadi को PFC ने  3428.12 करोड़ रुपये और REC ने 2726.90 करोड़ रुपये का लोन दिया है। अब एनलिस्ट का मानना है कि दोनों कंपनियों का टोटल लोन बुक 0.7 फीसदी है और अब यह पूरी तरह से रिकवर होने की उम्मीद है।

डिस्क्लेमर: यह जानकारी केवल सूचना के उद्देश्यों के लिए है और इसे निवेश सलाह के रूप में नहीं समझा जाना चाहिए। निवेश निर्णय लेने से पहले एक वित्तीय सलाहकार से परामर्श करने की सिफारिश की जाती है।

Disclaimer: ये आर्टिकल सिर्फ जानकारी के लिए है और इसे किसी भी तरह से इंवेस्टमेंट सलाह के रूप में नहीं माना जाना चाहिए। BT Bazaar अपने पाठकों और दर्शकों को पैसों से जुड़ा कोई भी फैसला लेने से पहले अपने वित्तीय सलाहकारों से सलाह लेने का सुझाव देता है।
Edited By:
Priyanka Kumari
Published On:
Jan 15, 2025