BPCL, HPCL, IOC, ONGC, Oil India जैसे PSU Stocks के लिए आए शुभ संकेत!

Emkay Global का मानना है कि ऑयल मार्केटिंग कंपनियां (OMCs) जैसे Bharat Petroleum Corporation Ltd (BPCL), Hindustan Petroleum Corporation Ltd (HPCL) और Indian Oil Corporation Ltd (IOC) की आय में गिरावट का जोखिम है, क्योंकि पिछले 15 दिनों में ब्रेंट क्रूड तेल की कीमतों में लगभग 10 प्रतिशत की बढ़ोतरी हुई है, जो कि रूस पर अमेरिकी प्रतिबंधों के कारण हुआ है, जो कि बाइडन प्रशासन के जरिए लगाए गए थे।

advertisement

घरेलू ब्रोकरेज का कहना है कि विंडफॉल लेवी को खत्म करना और बढ़ी हुई क्रूड तेल की कीमतें, तेल और प्राकृतिक गैस निगम लिमिटेड (ONGC) और ऑयल इंडिया जैसे अपस्ट्रीम स्टॉक्स के लिए शुभ संकेत हैं। फिलहाल, ब्रोकरेज इन पांच सरकारी ऑयल कंपनियों पर 27-50 प्रतिशत तक की बढ़ोतरी देखने को मिल सकती है।

Emkay ने नोट किया कि पेट्रोल और डीजल मार्केटिंग मार्जिन OMCs के लिए ₹8 प्रति लीटर और ₹2.5 प्रति लीटर तक कम हो गए हैं, जो कि तेल कीमतों में बढ़ोतरी से पहले ₹10 प्रति लीटर और ₹6 प्रति लीटर था। इस अवधि के दौरान OMCs पर 2-3 प्रतिशत रुपये की गिरावट का भी असर पड़ा है।

यह मानता है कि निकट भविष्य में तेल की कीमतों में उतार-चढ़ाव जारी रह सकता है, क्योंकि भू-राजनीतिक अनिश्चितताएं, OPEC+ प्रोडक्शन निर्णय और बदलती मांग गतिशीलता मौजूद हैं, लेकिन यह देखता है कि ब्रेंट तेल $70-80 प्रति बैरल के बीच रहेगा, बशर्ते कुछ नई घटना न हो, जिसका असर नेगेटिव हो।

एमके ने कहा है कि हम OMCs पर अपनी सकारात्मक दृष्टि बनाए रखते हैं, HPCL, BPCL और IOCL पर 'बाय' रेटिंग के साथ। जबकि BPCL फंडामेंटल रूप से सबसे मजबूत है, HPCL का विशाखापटनम विस्तार और आधुनिकीकरण परियोजना FY25 के अंत तक पूरी तरह से हफ्ते होने की उम्मीद है और GRM में बढ़ोतरी देखी जा सकती है, एक बार स्थिरीकरण हो जाने पर। IOCL स्टॉक ने हाल ही में HPCL और BPCL से तुलनात्मक रूप से कम प्रदर्शन किया है, लेकिन इसमें उच्च इन्वेंट्री जोखिम है।

ब्रोकरेज का कहना है कि अगर ब्रेंट ऑयल $80 प्रति बैरल के ऊपर बना रहता है, तो OMCs की FY25 आय अनुमानों में कुछ डाउनग्रेड जोखिम हो सकता है, हालांकि LPG सब्सिडी, अगर लागू होती है, तो इसे एक अच्छा अपग्रेड में बदल सकती है। फिलहाल एमके का मानना है कि IOC, BPCL और HPCL के खुदरा ऑटो-ईंधन की कीमतें निकट भविष्य में बदलाव रह सकती हैं, मौजूदा मैक्रो स्थिति और 5 फरवरी को होने वाले दिल्ली राज्य चुनावों को देखते हुए। OMCs के डिस्ट्रिब्यूशन मार्जिन में कमी और LPG घाटे के कारण, उत्पाद शुल्क में वृद्धि की संभावना भी कम हो गई है।

एमके ग्लोबल का कहना है कि मीडिया रिपोर्ट्स में FY25 के लिए OMCs को ₹35,000 करोड़ की LPG सब्सिडी पर विचार किए जाने की सूचना दी गई है, हालांकि एक आधिकारिक घोषणा का इंतजार है, जो आगामी बजट में हो सकती है। FY26E के लिए, हम एक पॉजिटिव नजरिया देखते हैं, क्योंकि बिहार राज्य चुनाव एकमात्र राज्य चुनाव होगा और हमारी राय में ऑटोईंधन और LPG की कीमतें बाजार से जुड़ी होंगी।

advertisement

डिस्क्लेमर: यह जानकारी केवल सूचना के उद्देश्यों के लिए है और इसे निवेश सलाह के रूप में नहीं समझा जाना चाहिए। निवेश निर्णय लेने से पहले एक वित्तीय सलाहकार से परामर्श करने की सिफारिश की जाती है।