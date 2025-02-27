Polycab Share Price: पॉलीकैब सहित KEI Industries और R R Kabel का स्टॉक धड़ाम! 15% गिरा भाव - आखिर ऐसा क्या हुआ?

Polycab Share Price: शेयर बाजार में आज वायर और केबल सेगमेंट की कंपनी Polycab India Ltd के स्टॉक में 15% तक की भारी गिरावट देखने को मिल रही है। इतना ही नहीं बल्कि KEI Industries Limited भी 15% गिरा है और , R R Kabel Limited 13% गिरा है।

ये गिरावट आदित्य बिड़ला ग्रुप की फ्लैगशिप कंपनी UltraTech Cement Limited द्वारा एक बड़े घोषणा के बाद देखने को मिल रही है। दरअसल UltraTech Cement ने 25 फरवरी को अपने एक फाइलिंग में बताया था कि वो सीमेंट के साथ-साथ अब वायर और केबल सेगमेंट में भी एंट्री करने जा रही है।

कंपनी ने अपने फाइलिंग में बताया कि अल्ट्राटेक सीमेंट लिमिटेड अगले 2 साल में करीब 1800 करोड़ रुपये के Capex के साथ वायर और केबल सेगमेंट में एंट्री करेगी। कंपनी ने बताया कि बोर्ड मेंबर्स ने इस विस्तार के लिए मंजूरी दे दी है।

अल्ट्राटेक ने हाई क्वालिटी वाले वायर और केबलों के निर्माण के लिए गुजरात के भरूच के पास एक प्लांट सेटअप करेगा जिसके दिसंबर, 2026 तक चालू होने की उम्मीद है।

कंपनी का टारगेट रेजिडेंशियल, कमर्शियल, इंफ्रास्ट्रक्चर और इंडस्ट्री के इस्तेमाल सहित विभिन्न क्षेत्रों में वायर और केबलों की बढ़ती मांग को पूरा करना है। वित्त वर्ष 2019 से वित्त वर्ष 24 के बीच वायर और केबल उद्योग का राजस्व सीएजीआर लगभग 13% रहा है।



Polycab Share Price

सुबह 10 बजे तक स्टॉक बीएसई पर 15% या 863.75 रुपये टूटकर 4894.80 रुपये पर ट्रेड कर रहा था।

KEI Industries Share Price

सुबह 10 बजे तक स्टॉक बीएसई पर 15% या 569.40 रुपये टूटकर 3226.65 रुपये पर ट्रेड कर रहा था।

R R Kabel Share Price

सुबह 10 बजे तक स्टॉक बीएसई पर 12.92% या 143.35 रुपये टूटकर 966.15 रुपये पर ट्रेड कर रहा था।

UltraTech Cement Share Price

सुबह 10 बजे तक स्टॉक बीएसई पर 4.88% या 535.25 रुपये टूटकर 10433.20 रुपये पर ट्रेड कर रहा था।