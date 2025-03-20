Polycab Share Price: पॉलीकैब, KEI सहित तमाम वायर और केबल स्टॉक्स धड़ाम! बिड़ला के बाद गौतम अडाणी ने दिया झटका

Polycab Share Price: आज एक बार फिर से वायर और केबल सेक्टर की कंपनियों के शेयरों में गिरावट देखने को मिल रही है। Polycab India, Havells India, KEI Industries के शेयर करीब 14% तक टूटे हैं।

सुबह 11:17 बजे तक Polycab India का शेयर बीएसई पर 8 प्रतिशत से अधिक, Havells India का स्टॉक 4 प्रतिशत से अधिक टूटा है। वहीं KEI Industries का शेयर करीब 14 प्रतिशत गिरा है। चलिए जानते हैं शेयर में आखिर ये गिरावट क्यों हुई है।

advertisement

आज क्यों गिरा वायर और केबल बनाने वाली कंपनियों का शेयर?

वायर और केबल बनाने वाली कंपनियों के शेयरों में यह गिरावट गौतम अडाणी की अडाणी ग्रुप की फ्लैगशिप कंपनी Adani Enterprises के एक बड़े ऐलान के बाद आई है।

दरअसल अडाणी एंटरप्राइजेज ने बुधवार को एक एक्सचेंज फाइलिंग में बताया कि वो अपनी पूर्ण स्वामित्व वाली सहायक कंपनी Kutch Copper Limited (KCL) और Praneetha Ventures के ज्वाइंट वेंचर के माध्यम से केबल और वायर इंडस्ट्री में एंट्री करेगी।

KCL और Praneetha Ventures के ज्वाइंट वेंचर से बनी नई कंपनी का नाम Praneetha Ecocables Limited (PEL) होगा।

इससे पहले वायर और केबल बनाने वाली कंपनियों के शेयरों में गिरावट तब देखने को मिली थी जब कुमार मंगलम बिड़ला की आदित्य बिड़ला ग्रुप की फ्लैगशिप कंपनी Ultratech Cement ने वायर और केबल सेगमेंट में एंट्री करने की घोषणा की थी।

PEL को 10,00,000 रुपये की ऑथराइज्ड और चुकता शेयर पूंजी के साथ शामिल किया गया है, जिसे 10 रुपये प्रति शेयर के 100,000 इक्विटी शेयरों में डिवाइड किया गया है। KCL के पास पीईएल में 50% इक्विटी होगी, जबकि बाकी की हिस्सेदारी प्रणीता वेंचर्स के पास होगी। यानी ये ज्वाइंट वेंटर 50:50 रेश्यो का होगा।

अडाणी एंटरप्राइजेज के एक्सचेंज फाइलिंग से मिला जानकारी के मुताबिक नई कंपनी, Praneetha Ecocables Limited (PEL), मेटल प्रोडक्ट, केबलों और तारों के मैन्यूफैक्चरिंग, डिस्ट्रिब्यूशन और मार्केटिंग करेगी।

Polycab India Share Price

सुबह 11:17 बजे तक बीएसई पर स्टॉक 8.48% या 461.45 रुपये गिरकर 4980.30 रुपये पर कारोबार कर रहा था।

Havells India Share Price

सुबह 11:17 बजे तक बीएसई पर स्टॉक 4.56% या 71.05 रुपये गिरकर 1486.35 रुपये पर कारोबार कर रहा था।

KEI Industries Share Price

सुबह 11:17 बजे तक बीएसई पर स्टॉक 13.67% या 448.45 रुपये गिरकर 2831 रुपये पर कारोबार कर रहा था।

