केबल और वायर स्टॉक्स धड़ाम! क्या बेच दें Polycab, KEI, Havells, R R Kabel?

केबल और वायर स्टॉक्स धड़ाम! क्या बेच दें Polycab, KEI, Havells, R R Kabel?

निवेशकों के मन में यह सवाल उठ रहा है कि क्या वायर और केबल सेक्टर से जुड़ी कंपनियों के शेयरों में गिरावट के बीच इन्हें बेच देना चाहिए? जानिए पूरी डिटेल

Gaurav Kumar
Gaurav Kumar
Gaurav Kumar

Delhi,UPDATED: Feb 27, 2025 11:14 IST

Cable and Wire Stocks: गुरुवार 27 फरवरी को शेयर बाजार में वायर और केबल सेक्टर से जुड़ी कंपनियों के शेयरों में भारी गिरावट देखने को मिल रही है। Polycab, KEI, Havells, KEI Industries जैसे दिग्गज वायर और केबल निर्माता कंपनियों के शेयर 15% तक गिरे हैं। अब ऐसे में निवेशकों के मन में यह सवाल जरूर उठ रहा होगा कि क्या वायर और केबल सेक्टर से जुड़ी कंपनियों के शेयरों को बेच देना चाहिए। 

विभिन्न ब्रोकरेज ने इन शेयरों पर अपनी राय देते हुए निवेश की रणनीति को बताया है। लेकिन उससे पहले यह जान लीजिए की आखिर इन कंपनियों के शेयरों में आज इतनी गिरावट क्यों देखने को मिल रही है। 

क्यों गिर रहा है वायर और केबल सेक्टर की कंपनियों का शेयर?

दरअसल यह गिरावट इसलिए देखने को मिल रही है क्योंकि आदित्य बिड़ला ग्रुप की कंपनी UltraTech Cement Limited ने  वायर और केबल सेगमेंट में एंट्री करने की घोषणा की है। कंपनी ने कहा कि वह अगले 2 साल में करीब 1800 करोड़ रुपये के Capex के साथ वायर और केबल सेगमेंट में एंट्री करेगी। इस विस्तार के लिए अल्ट्राटेक सीमेंट के बोर्ड मेंबर्स ने मंजूरी भी दे दी है। 

बेच दें Polycab, KEI, Havells R R Kabel? 

केबल और वायर सेगमेंट में अल्ट्राटेक सीमेंट के प्रवेश से स्टॉक एनालिस्टों की मिली-जुली राय सामने आई है। हालांकि कुछ लोग इसे शुरुआती साल में मौजूदा खिलाड़ियों के लिए कोई बड़ा खतरा नहीं मानते हैं, वहीं अन्य एनालिस्ट का कहना है कि आगे इस सेक्टर के लिए रेटिंग में गिरावट की गुंजाइश है।

ब्रोकरेज Nuvama ने कहा कि हमारा मानना ​​है कि UltraTech Cement के प्रवेश से केबल और वायर प्लेयर्स की FY25-28 की इनकम पर कोई प्रभाव पड़ने की संभावना नहीं है। ब्रोकरेज ने कहा कि वो Polycab, KEI, Havells पर अपनी नजर बनाए हुए है। 

Motilal Oswal Financial Services (MOFSL) ने अपने कवरेज के तहत केबल और वायर कंपनियों के लिए वैल्यूएशन मल्टीपल में कटौती की - Polycab India Ltd, KEI Industries Ltd  और RR Kabel प्रत्येक के लिए ब्रोकरेज ने 20 प्रतिशत, और Havells India Ltd के लिए 10 प्रतिशत की कटौती की है। 

MOFSL ने KEI और RR Kabel पर अपनी रेटिंग को डाउनग्रेड करते हुए Buy से NEUTRAL कर दिया है। हालांकि ब्रोकरेज ने Polycab India और पर BUY कॉल और Havells India पर NEUTRAL रेटिंग को बरकरार रखा है। 

Disclaimer: ये आर्टिकल सिर्फ जानकारी के लिए है और इसे किसी भी तरह से इंवेस्टमेंट सलाह के रूप में नहीं माना जाना चाहिए। BT Bazaar अपने पाठकों और दर्शकों को पैसों से जुड़ा कोई भी फैसला लेने से पहले अपने वित्तीय सलाहकारों से सलाह लेने का सुझाव देता है।
