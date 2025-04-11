Stock to BUY: विभिन्न ब्रोकरेज फर्म समय-समय पर खुद का रिसर्च करके रिपोर्ट जारी करते हैं और कुछ स्टॉक पर अपना दांव लगाते हैं। शेयर बाजार के निवेशक चाहें तो ब्रोकरेज फर्मों के इन रिपोर्ट से अपने रिसर्च में मदद ले सकते हैं और सही जगह पैसा लगा सकते हैं।

इसी कड़ी में आज ब्रोकरेज फर्म InCred Equities ने देश के दूसरे सबसे बड़े सरकारी बैंक, पंजाब नेशनल बैंक (PNB) पर अपनी कवरेज को शुरू किया है। ब्रोकरेज ने अपनी रिपोर्ट में पीएनबी के अलावा जिन बैंक स्टॉक्स को चुना है उनमें PNB को अपना टॉप पिक या पसंदीदा पिक बताया है।

PNB पर InCred की राय

ब्रोकरेज ने InCred Equities ने पीएनबी को अपना पसंदीदा पिक बताते हुए कहा कि पीएसयू बैंक को क्रेडिट कॉस्ट, बट्टे खाते में पड़े खातों में वसूली से अनुकूल संभावनाओं और संभावित टैक्स रेट में कटौती से लाभ मिलने की उम्मीद है।

PNB Share Price Target

ब्रोकरेज ने इस शेयर पर Add की रेटिंग देते हुए इसका टारगेट प्राइस 111 रुपये का दिया है। ब्रोकरेज को उम्मीद है कि शेयर अपने मौजूदा 97 रुपये से 14 प्रतिशत चढ़ेगा।

PNB Share Price

बीएसई पर आज बैंक का शेयर 0.31% या 0.30 रुपये चढ़कर 96.02 रुपये पर बंद हुआ तो वहीं एनएसई पर स्टॉक 0.34% या 0.33 रुपये चढ़कर 96.09 रुपये पर रहा।

PNB Share Price History

BSE Analytics के मुताबिक बैंक का स्टॉक पिछले 1 हफ्ते में 0.5 प्रतिशत से अधिक गिरा है। वहीं पिछले 1 महीने में शेयर 8 प्रतिशत से अधिक चढ़ा है।

वहीं पिछले 3 महीने में स्टॉक 2.5 प्रतिशत से अधिक, पिछले 6 महीने में 7 प्रतिशत से अधिक टूटा है।

सालाना आधार पर देखें तो बैंक का शेयर पिछले 1 साल में 28 प्रतिशत से ज्यादा गिरा है। वहीं पिछले 3 साल में शेयर 156 प्रतिशत से अधिक और पिछले 5 साल में 205 प्रतिशत से अधिक चढ़ा है।

PNB के अलावा InCred की रिपोर्ट में और कौन से बैंक स्टॉक्स?

ब्रोकरेज ने SBI, BoB और BOI पर Hold कॉल दिया है। ब्रोकरेज ने SBI का टारगेट प्राइस 795, BoB का टारगेट प्राइस 245 रुपये और BOI का टारगेट प्राइस 115 रुपये का दिया है।