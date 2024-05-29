PNB Housing Finance Share: 18% गिर गया ये शेयर, कहां इसे खरीदना चाहिए?
PNB Housing Finance Limited के शेयर बुधवार के कारोबार में 8.12% गिरकर 724.55 रुपये के निचले स्तर पर आ गए। पिछली बार शेयर 5.33% गिरकर 746.55 रुपये पर कारोबार कर रहा था। इस कीमत पर, यह अपने एक साल के उच्चतम मूल्य 913.95 रुपये से 18.32 प्रतिशत नीचे आ चुका है, जो इस साल की शुरुआत में 25 जनवरी को देखा गया था।
ट्रेडिंग वॉल्यूम
आज काउंटर पर भारी ट्रेडिंग वॉल्यूम देखने को मिला, जो दर्शाता है कि ब्लॉक डील हुई है। प्रभुदास लीलाधर के तकनीकी शोध विश्लेषक शिजू कुथुपालक्कल ने कहा, "फिलहाल शेयर कमजोर हो गया है। 715 रुपये के स्तर पर सपोर्ट मिलेगा। काउंटर 5-दिन, 10-, 20-, 30-, 100-दिन और 150-दिन के सरल मूविंग एवरेज (एसएमए) से कम पर कारोबार कर रहा था, लेकिन 50-दिन और 200-दिन के एसएमए से अधिक पर। काउंटर का 14-दिन का सापेक्ष शक्ति सूचकांक (आरएसआई) 46.87 पर आया। 30 से नीचे के स्तर को ओवरसोल्ड के रूप में परिभाषित किया जाता है जबकि 70 से ऊपर के मूल्य को ओवरबॉट माना जाता है।
कंपनी के शेयर का मूल्य-से-इक्विटी (पी/ई) अनुपात 13.47 है, जबकि मूल्य-से-पुस्तक (पी/बी) मूल्य 1.83 है। प्रति शेयर आय (ईपीएस) 55.58 रही, जबकि इक्विटी पर रिटर्न 13.58 रहा। मार्च 2024 तक प्रमोटरों के पास कंपनी में 28.13 प्रतिशत हिस्सेदारी थी।
