scorecardresearch
BT TV
SIGN IN
Dark Mode
Newsशेयर बाज़ारPNB Housing Finance Share: 18% गिर गया ये शेयर, कहां इसे खरीदना चाहिए?

PNB Housing Finance Share: 18% गिर गया ये शेयर, कहां इसे खरीदना चाहिए?

कंपनी के शेयर का मूल्य-से-इक्विटी (पी/ई) अनुपात 13.47 है, जबकि मूल्य-से-पुस्तक (पी/बी) मूल्य 1.83 है। प्रति शेयर आय (ईपीएस) 55.58 रही, जबकि इक्विटी पर रिटर्न 13.58 रहा।

Advertisement
BT बाज़ार डेस्क
BT बाज़ार डेस्क
NEW DELHI ,UPDATED: May 29, 2024 17:20 IST
PNB Housing Finance Share: 18% गिर गया
PNB Housing Finance Share: 18% गिर गया

PNB Housing Finance Limited के शेयर बुधवार के कारोबार में 8.12% गिरकर 724.55 रुपये के निचले स्तर पर आ गए। पिछली बार शेयर 5.33% गिरकर 746.55 रुपये पर कारोबार कर रहा था। इस कीमत पर, यह अपने एक साल के उच्चतम मूल्य 913.95 रुपये से 18.32 प्रतिशत नीचे आ चुका है, जो इस साल की शुरुआत में 25 जनवरी को देखा गया था।

advertisement

Also Read: S&P ने इंडिया की ग्रोथ स्टोरी पर कह दी बड़ी बात

ट्रेडिंग वॉल्यूम

आज काउंटर पर भारी ट्रेडिंग वॉल्यूम देखने को मिला, जो दर्शाता है कि ब्लॉक डील हुई है। प्रभुदास लीलाधर के तकनीकी शोध विश्लेषक शिजू कुथुपालक्कल ने कहा, "फिलहाल शेयर कमजोर हो गया है। 715 रुपये के स्तर पर सपोर्ट मिलेगा।  काउंटर 5-दिन, 10-, 20-, 30-, 100-दिन और 150-दिन के सरल मूविंग एवरेज (एसएमए) से कम पर कारोबार कर रहा था, लेकिन 50-दिन और 200-दिन के एसएमए से अधिक पर। काउंटर का 14-दिन का सापेक्ष शक्ति सूचकांक (आरएसआई) 46.87 पर आया। 30 से नीचे के स्तर को ओवरसोल्ड के रूप में परिभाषित किया जाता है जबकि 70 से ऊपर के मूल्य को ओवरबॉट माना जाता है।

कंपनी के शेयर का मूल्य-से-इक्विटी (पी/ई) अनुपात 13.47 है, जबकि मूल्य-से-पुस्तक (पी/बी) मूल्य 1.83 है। प्रति शेयर आय (ईपीएस) 55.58 रही, जबकि इक्विटी पर रिटर्न 13.58 रहा। मार्च 2024 तक प्रमोटरों के पास कंपनी में 28.13 प्रतिशत हिस्सेदारी थी।

Also Watch:  ₹1,000 से शुरू करना होगा निवेश,हर महीने होगी मोटी कमाई

Disclaimer: ये आर्टिकल सिर्फ जानकारी के लिए है और इसे किसी भी तरह से इंवेस्टमेंट सलाह के रूप में नहीं माना जाना चाहिए। BT Bazaar अपने पाठकों और दर्शकों को पैसों से जुड़ा कोई भी फैसला लेने से पहले अपने वित्तीय सलाहकारों से सलाह लेने का सुझाव देता है।
Edited By:
Abhishek
Published On:
May 29, 2024