S&P ने इंडिया की ग्रोथ स्टोरी पर कह दी बड़ी बात

S&P ने भारत के लिए परिदृश्य को स्थिर से संशोधित कर सकारात्मक कर दिया है। साथ ही, इसने बीबीबी-दीर्घकालिक और 'ए-3' अल्पकालिक अनचाहे विदेशी और स्थानीय मुद्रा संप्रभु क्रेडिट रेटिंग की पुष्टि की है। BBB- सबसे निचली निवेश श्रेणी रेटिंग है। एजेंसी ने पिछली बार 2010 में रेटिंग आउटलुक को नकारात्मक से स्थिर तक बढ़ाया था।

BT बाज़ार डेस्क
NEW DELHI ,UPDATED: May 29, 2024 16:16 IST
S&P ने भारत के लिए परिदृश्य को स्थिर से संशोधित कर सकारात्मक कर दिया

S&P ने भारत के आउटलुक को स्टेबल से संशोधित कर पॉजिटिव कर दिया है। एजेंसी ने कहा, "हमें उम्मीद है कि मजबूत आर्थिक बुनियाद अगले दो से तीन वर्षों में विकास को गति देगी। चुनाव परिणाम चाहे जो भी हो, हम आर्थिक सुधारों और राजकोषीय नीतियों में निरंतरता की उम्मीद करते हैं।"

दीर्घकालिक विकास

 S&P ने कहा कि यदि भारत सतर्क राजकोषीय और मौद्रिक नीति अपनाता है, जिससे सरकार के बढ़े हुए कर्ज और ब्याज के बोझ में कमी आएगी तथा आर्थिक लचीलापन बढ़ेगा, तो वह अगले दो वर्षों में भारत की सॉवेरन रेटिंग को उन्नत कर सकता है। एसएंडपी ने कहा, "सकारात्मक दृष्टिकोण हमारे इस दृष्टिकोण को प्रतिबिंबित करता है कि निरंतर नीतिगत स्थिरता, गहन आर्थिक सुधार और उच्च बुनियादी ढांचा निवेश दीर्घकालिक विकास संभावनाओं को बनाए रखेंगे।"

भारत के लिए परिदृश्य को स्थिर से संशोधित कर सकारात्मक कर दिया

एसएंडपी ने भारत के लिए परिदृश्य को स्थिर से संशोधित कर सकारात्मक कर दिया है। साथ ही, इसने बीबीबी-दीर्घकालिक और 'ए-3' अल्पकालिक अनचाहे विदेशी और स्थानीय मुद्रा संप्रभु क्रेडिट रेटिंग की पुष्टि की है। BBB- सबसे निचली निवेश श्रेणी रेटिंग है। एजेंसी ने पिछली बार 2010 में रेटिंग आउटलुक को नकारात्मक से स्थिर तक बढ़ाया था। सभी तीन प्रमुख वैश्विक रेटिंग एजेंसियों - एसएंडपी, फिच और मूडीज - ने भारत को सबसे कम निवेश ग्रेड रेटिंग दी है। हालांकि, फिच और मूडीज ने अभी भी अपनी रेटिंग पर नजरिया स्टेबल रखा है। निवेशक इन रेटिंग को देश की ऋण-योग्यता के बैरोमीटर के रूप में देखते हैं और इसका उधार लेने की लागत पर प्रभाव पड़ता है।

 

