Bharat Dynamics Share News: शेयरों में 17% का उछाल

बीडीएल ने कहा कि यह छोटे निवेशकों की व्यापक भागीदारी को प्रोत्साहित करने और कंपनी के इक्विटी शेयरों की तरलता बढ़ाने के लिए पूंजी पुनर्गठन पर निवेश और सार्वजनिक संपत्ति प्रबंधन विभाग (डीआईपीएएम) के दिशानिर्देशों का अनुपालन करना था।

BT बाज़ार डेस्क
NEW DELHI ,UPDATED: May 24, 2024 12:45 IST
बीडीएल के सीएमडी ए माधवराव को तीन महीने की अवधि के लिए निदेशक (वित्त) का अतिरिक्त प्रभार दिया गया है।

भारत डायनेमिक्स लिमिटेड (BDL) के शेयरों में एक्स-स्टॉक स्प्लिट का कारोबार हुआ। शेयर को 10 रुपये के अंकित मूल्य से 5 रुपये के अंकित मूल्य वाले दो शेयरों में विभाजित किया गया। जैसे-जैसे सत्र आगे बढ़ा, शेयर 17.30 प्रतिशत बढ़कर 1,650 रुपये के उच्चतम मूल्य पर पहुंच गया। बीएसई पर लगभग 3.89 लाख शेयरों के हाथों में कारोबार होने के कारण काउंटर में भारी ट्रेडिंग वॉल्यूम देखा गया।

.इस काउंटर पर कुल कारोबार 61.44 करोड़ रुपये रहा, जिससे इसका बाजार पूंजीकरण (एम-कैप) 57,183.75 करोड़ रुपये रहा। स्टॉक विभाजन के पीछे के तर्क पर, बीडीएल ने कहा कि यह छोटे निवेशकों की व्यापक भागीदारी को प्रोत्साहित करने और कंपनी के इक्विटी शेयरों की तरलता बढ़ाने के लिए पूंजी पुनर्गठन पर निवेश और सार्वजनिक संपत्ति प्रबंधन विभाग (DIPAM) के दिशानिर्देशों का अनुपालन करना था।

कंपनी ने अलग से कहा कि बीडीएल के सीएमडी ए माधवराव को तीन महीने की अवधि के लिए निदेशक (वित्त) का अतिरिक्त प्रभार दिया गया है। कंपनी ने कहा, "कंपनी को रक्षा मंत्रालय से पत्र मिला है, जिसमें निदेशक (वित्त) के पद का अतिरिक्त प्रभार ए माधवराव, सीएमडी को 3 महीने की अवधि के लिए यानी 1 मई, 2024 से 31 जुलाई, 2024 तक या नियमित पदधारी की नियुक्ति तक या अगले आदेश तक जो भी पहले हो, के लिए बढ़ा दिया गया है।"

तिमाही नतीजे

कंपनी ने कहा कि माधवराव का कंपनी के किसी अन्य निदेशक और प्रमुख प्रबंधकीय कर्मचारी के साथ कोई अंतर-संबंध नहीं है। BDL 30 मई को अपने तिमाही नतीजे जारी करने वाली है। 31 मार्च 2024 तक, बीडीएल की प्रमोटर सरकार के पास कंपनी में 74.93% हिस्सेदारी थी। शेष 25.07% में से खुदरा व्यक्तिगत शेयरधारकों के पास 8.07%, म्यूचुअल फंड (7.93%), बीमा कंपनियों (3.95%), विदेशी पोर्टफोलियो निवेशकों (2.95%) की हिस्सेदारी थी

Disclaimer: ये आर्टिकल सिर्फ जानकारी के लिए है और इसे किसी भी तरह से इंवेस्टमेंट सलाह के रूप में नहीं माना जाना चाहिए। BT Bazaar अपने पाठकों और दर्शकों को पैसों से जुड़ा कोई भी फैसला लेने से पहले अपने वित्तीय सलाहकारों से सलाह लेने का सुझाव देता है।
