Pipes के शेयरों ने निवेशकों को बनाया मालामाल !

बाजार में भरपूर एक्शन है। हर दिन नए रिकॉर्ड बन रहे हैं। कहीं सेक्टोरियल बढ़त है तो कहीं इंडेक्स का साथ। इस बुल रन के दौरान कुछ ऐसे स्पेस हैं, जहां निवेशकों को शानदार रिटर्न मिल रहे हैं। रियल एस्टेट एंसिलरी में अच्छी-खासी तेजी देखी जा रही है। जिसमें खास तौर पर पाइप शेयर शामिल हैं। बेहतर मांग के चलते शेयरों में ज़ोरदार उछाल देखने को मिल रहा है। बिल्डिंग सेक्टर से मांग का असर कंपनियों के नतीजों पर भी देखने को मिल रहा है।

PIPE COs YTD रिटर्न %

CAPTAIN PIPE 58.82%

SUPREME IND 45.23%

ASTRAL 29.35%

PRINCE PIPES 6.44%

आपके सामने ईयर टू डेट के नंबर्स हैं जो बताने के लिए काफी हैं कि इस स्टॉक्स में शानदार तेजी रही है। Systematix Group का कहना है कि Q1 में इस सेक्टर की 30% से ज़्यादा ग्रोथ का अनुमान है। इसके पीछे का उनका तर्क है कि बिल्डिंग मटीरियर सेक्टर में पिछले 6 महीनों में सुधार का असर अब इस सेक्टर में देखने को मिल रहा है। वहीं Captain Pipe की ओर से कहा गया है कि नई क्षमता विस्तार से इस सेक्टर की मांग का पूरा फायदा इंडस्ट्री को मिलेगा। इसके साथ ही FY24 के वॉल्यूम, बिक्री में 15-20% बढ़त का अनुमान जताया है। कंपनी का कहना है कि कच्चे माल की कीमतों में स्थिरता के बाद वॉल्यूम में और तेजी आएगी। आपको बता दें कि Captain Pipes कंपनी एग्रीकल्चर और प्लंबिंग सेगमेंट के लिए तकरीबन हर तरह के पीवीसी प्रोडक्ट बनाती है। पिछले वित्त वर्ष के शानदार नतीजों के बाद कैप्टन पाइप्स के शेयरों में निवेशकों की दिलचस्पी बढ़ी है।

बेहतर मांग के चलते पाइप शेयर मे ज़ोरदार उछाल देखने को मिल रहा है

शेयर मार्केट में निवेशकों की हमेशा से नजर ऐसे स्टॉक्स पर रहती है जो फंडामेंटली मजबूत हों और साथ ही अच्छे रिटर्न देने की क्षमता है। अब देखना होगा कि आने वाले दिनों में रियल एस्टेट एंसिलरी की ग्रोथ कैसी रहती है।

