PGIM India ने म्यूचुअल फंड ने लॉन्च किया

पीजीआईएम इंडिया म्यूचुअल फंड ने आज अपना ओपन-एंडेड पीजीआईएम इंडिया लार्ज एंड मिड कैप फंड को लॉन्च करने की घोषणा की है। इस स्कीम का उद्देश्य सक्रिय रूप से प्रबंधित पोर्टफोलियो से मुख्य रूप से लार्ज कैप और मिड कैप शेयरों की इक्विटी और इक्विटी से संबंधित सिक्‍योरिटीज में निवेश के जरिए लंबी अवधि में निवेशकों को हाई रिटर्न देकर उनकी दौलत में बढ़ोतरी करना है।

advertisement

Also Read: कोटक सिक्योरिटीज ने लॉन्च किया ट्रेड फ्री प्रो प्लान

पीजीआईएम इंडिया म्यूचुअल फंड के सीआईओ विनय पहाड़िया ने इस लॉन्‍च पर कहा कि हाई ग्रोथ और अच्छी क्वालिटी वाली लार्ज और मिड कैप कंपनियों में निवेश करने के मौके लगातार बने हुए हैं, जो भारत की ग्रोथ स्‍टोरी का लाभ उठा सकती हैं। फंड के इक्विटी हिस्से का प्रबंधन विनय पहाड़िया, आनंद पद्मनाभन अंजनेय और उत्सव मेहता द्वारा किया जाएगा, जबकि डेट हिस्से का प्रबंधन पुनीत पाल द्वारा किया जाएगा। ओजस्वी खीचा इस योजना के लिए विदेशी (ओवरसीज) निवेश का प्रबंधन करेंगी।