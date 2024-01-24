कोटक सिक्योरिटीज ने लॉन्च किया ट्रेड फ्री प्रो प्लान

कोटक सिक्योरिटीज ने अपने कोटक निओ और कोटक स्टॉक ट्रेडर प्लेटफॉर्म पर व्यापारियों के लिए ट्रेड फ्री प्रो प्लान लॉन्च किया है। यह फीचर-पैक सब्सक्रिप्शन-आधारित प्लान 9.75 फीसदी सालाना पर पे लेटर, जिसे मार्जिन ट्रेडिंग फैसिलिटी (MTF) भी कहा जाता है, प्रदान करता है। यूजर्स 1000 से ज्यादा स्टॉक ट्रेड कर सकते हैं। पे लैटर (बाद में भुगतान) सुविधा की अन्य मुख्य विशेषताओं में अनलिमिटेड होल्डिंग अवधि, पोजिशन बनाने और एमटीएफ रिसर्च अनुसंधान सिफारिशें पाने के लिए नकदी के बजाय कोलैटरल के रूप में किसी के शेयरों और ईटीएफ का उपयोग करने की क्षमता है।

सभी इंट्राडे ट्रेड पर जीरो ब्रोकरेज के मुख्य प्रस्ताव के साथ ट्रेडर्स के लिए ट्रेड फ्री प्लान लॉन्च किया गया था। 30 से कम उम्र के लोगों के लिए ट्रेड फ्री यूथ प्लान सभी सेगमेंट में जीरो ब्रोकरेज की गारंटी देता है, और अब ट्रेड फ्री प्रो विशेष रूप से एमटीएफ यूजर्स के लिए है जो इस तरह की प्रतिस्पर्धी फंडिंग से लाभान्वित होंगे, जो इंडस्ट्री में सबसे कम ब्याज दरों में से एक है। 10,000 रुपये की फंडिंग के लिए ब्याज प्रतिदिन 3 रुपये (9.75 फीसदी सालाना) से कम आता है।