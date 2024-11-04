Pension Certificate: क्या आपने अपना पेंशन सर्टिफिकेट जमा किया, घर बैठे कैसे करें

केंद्र और राज्य सरकार के सभी पेंशनभोगियों को अपनी पेंशन जारी रखने के लिए हर साल नवंबर में जीवन प्रमाण पत्र, जिसे लाइफ सर्टिफिकेट कहा जाता है, जमा करना जरूरी होता है। 80 वर्ष से कम उम्र के पेंशनरों के लिए यह प्रक्रिया 1 नवंबर से शुरू हो चुकी है। केंद्र सरकार के लगभग 69.76 लाख पेंशनर इस प्रक्रिया का लाभ उठा सकते हैं। पेंशनभोगी अपने लाइफ सर्टिफिकेट बैंकों, डाकघरों, या अन्य निर्धारित स्थानों पर जमा कर सकते हैं।

advertisement

डिजिटल लाइफ सर्टिफिकेट अभियान की शुरुआत

समाचार एजेंसी पीटीआई के अनुसार, केंद्र सरकार द्वारा 1 नवंबर से शुरू किए गए इस विशेष अभियान के पहले दिन 1.8 लाख से अधिक पेंशनरों ने अपने डिजिटल लाइफ सर्टिफिकेट जनरेट कराए। डिपार्टमेंट ऑफ पेंशन एंड पेंशनर्स वेलफेयर (DoPPW) ने देशभर में 1 नवंबर से 30 नवंबर तक 800 शहरों और जिलों में यह तीसरा डिजिटल लाइफ सर्टिफिकेट (DLC) अभियान चलाने का निर्णय लिया है।

लाइफ सर्टिफिकेट जमा करने के विकल्प

अगर पेंशनर नवंबर के अंत तक जीवन प्रमाण पत्र जमा नहीं करते हैं, तो दिसंबर से उनकी पेंशन रुक सकती है। पेंशनभोगियों के पास इसे जमा करने के कई तरीके हैं, जैसे:

जीवन प्रमाण पोर्टल

डोरस्टेप बैंकिंग (DSB) एजेंट्स के माध्यम से

डाकघर में बायोमेट्रिक डिवाइस से

बैंक शाखा में जाकर फिजिकल लाइफ सर्टिफिकेट फॉर्म जमा करना

ऑनलाइन लाइफ सर्टिफिकेट कैसे जमा करें

पेंशनभोगी अपना लाइफ सर्टिफिकेट ऑनलाइन जमा कर सकते हैं। इसके लिए वे आधार फेस आरडी ऐप और जीवन प्रमाण फेस ऐप का उपयोग कर सकते हैं। इसके द्वारा फेस, फिंगरप्रिंट और आईरिस पहचान तकनीक का इस्तेमाल किया जा सकता है।

ऑनलाइन प्रक्रिया:

पेंशनभोगी अपने आधार नंबर को पेंशन वितरण अधिकारी के पास अपडेट करवाएं।

Google Play Store से 'AadhFaceRD' और 'जीवन प्रमाण फेस ऐप' डाउनलोड करें।

आवश्यक जानकारी भरें, फोटो लें और जानकारी सबमिट करें।

पंजीकृत मोबाइल नंबर पर जीवन प्रमाण पत्र डाउनलोड करने के लिए एक SMS लिंक प्राप्त होगा।

ऑफलाइन लाइफ सर्टिफिकेट कैसे जमा करें

पेंशनभोगी अपने लाइफ सर्टिफिकेट को सीधे बैंक, डाकघर, या अन्य निर्धारित स्थानों पर जमा कर सकते हैं।

लाइफ सर्टिफिकेट जमा करने की अंतिम तिथि

1 से 30 नवंबर के बीच 80 वर्ष से कम के पेंशनर जीवन प्रमाण पत्र जमा कर सकते हैं। 80 वर्ष या उससे अधिक आयु के पेंशनभोगियों के लिए यह सुविधा 1 अक्टूबर से उपलब्ध थी और इसकी अंतिम तिथि भी 30 नवंबर है।