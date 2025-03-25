Penny Stock: फोकस में आया ये ATM स्टॉक, कंपनी ने कह दी बड़ी बात
Vakrangee Ltd. जो कि एक पेनी स्टॉक है वो अब निवेशकों के फोकस में रहेगा। कंपनी ने आज बड़ा अपडेट दिया है।
25 मार्च 2025 (मंगलवार) को Vakrangee Ltd. के शेयर तेजी के साथ ट्रेड कर रहे थे। हालांकि, थोड़ी देर के बाद स्टॉक लाल निशान पर आ गया। दोपहर 3 बजे के करीब शेयर 4 फीसदी गिरकर 10.98 रुपये प्रति शेयर पर कारोबार कर रहा था। जबकि, दोपहर 12 बजे के करीब स्टॉक में 1.50% की बढ़त देखी गई। इसका मतलब है कि कंपनी के शेयर प्राइस 11.52 रुपये से बढ़कर 11.69 रुपये हो गया। स्टॉक एक्सचेंज से मिली जानकारी के अनुसार दोपहर के कारोबार में करीब 20 लाख से ज्यादा शेयर खरीदे और बेचे गए।
शेयर में क्यों आई अचानक तेजी?
कंपनी ने स्टॉक एक्सचेंज फाइलिंग में बताया कि वे वित्त वर्ष 2025-26 में 3,000 नए एटीएम लगाएंगे। खास बात यह है कि ये एटीएम गांवों और छोटे शहरों में होंगे, जहां बैंक की सुविधा कम होती है। इसके अलावा ये एटीएम UPI-बेस्ड होंगे, यानी लोग बिना एटीएम कार्ड के भी पैसा निकाल सकेंगे। यह खबर सुनते ही निवेशकों का भरोसा बढ़ा और शेयर के दाम ऊपर चले गए।
Vakrangee का एटीएम नेटवर्क
अभी कंपनी के पास 6,050 एटीएम हैं, जिनमें से 76 फीसदी गांव और छोटे शहरों में हैं। कंपनी का ध्यान ऐसे इलाकों पर है जहां लोग बैंक की लंबी लाइन में लगने से बचना चाहते हैं। कंपनी ने हाल ही में Vortex Engineering नाम की एक कंपनी को खरीदा है। यह कंपनी ऐसी मशीनें बनाती है, जो कम बिजली में चलती हैं और जिनके पास 9 खास तकनीकी पेटेंट हैं। इसका मतलब है कि अब Vakrangee के एटीएम और भी अच्छे और कम खर्च में बन सकेंगे।
Vakrangee शेयर परफॉर्मेंस
Vakrangee के शेयर ने पहले कई निवेशकों को अच्छा फायदा दिया है। लेकिन पिछले एक साल में कंपनी के शेयर प्राइस गिरे हैं। BSE Analytics के अनुसार 2025 में अभी तक स्टॉक में 67.85 फीसदी की गिरावट देखी गई है। कंपनी के शेयर ने लगातार 10 सालों से नेगेटिव रिटर्न दिया है। हालांकि, शेयर में हो रही गिरावट के बावजूद कंपनी का मार्केट-कैप 1,190.43 करोड़ रुपये का है।