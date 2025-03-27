JioHotstar का एक और रिकॉर्ड! 100 मिलियन पेड यूजर्स का आंकड़ा पार

JioHotstar News: मुकेश अंबानी की कंपनी JioHotstar ने एक और कीर्तिमान स्थापित किया है। JioHotstar ने 100 मिलियन (10 करोड़) सब्सक्राइबर्स के आंकड़े को पार कर लिया है। बीते 14 फरवरी को Jio Cinema और Disney + Hotstar का मर्जर हुआ था।

जियोस्टार के डिजिटल सीईओ किरण मणि ने कहा कि हमारा हमेशा से मानना ​​रहा है कि विश्वस्तरीय मनोरंजन सभी ग्राहकों के लिए चाहिए और 100 मिलियन ग्राहकों को पार करना इसका प्रमाण है। किरण मणि ने कहा कि यह मील का पत्थर न केवल भारत की असीम क्षमता को दिखाता है बल्कि अभूतपूर्व पैमाने पर कैटेगरी फर्स्ट अनुभवों को आगे बढ़ाने की हमारी प्रतिबद्धता को भी मजबूत करता है।

JioHotstar एक यूनिक मनोरंजन अनुभव प्रदान करता है, जिसमें शामिल हैं:

दुनिया भर में टीवी शो का सबसे बड़ा कलेक्शन



दुनिया भर में एक ही प्लेटफ़ॉर्म पर हॉलीवुड कंटेंट का सबसे बड़ा कलेक्शन



कई भाषाओं में डिजिटल स्पेशल की एक विविध रेंज



अनस्क्रिप्टेड और रियलिटी शो का साल भर चलने वाला कैलेंडर



स्पार्क्स, भारत के सबसे लोकप्रिय क्रिएटर्स को दिखाने वाला एक प्लेटफ़ॉर्म

स्पोर्ट्स कंटेंट में भी कब्जा

एंटरटेंमेंट के बाद अगर स्पोर्ट की बात करें तो जियो हॉटस्टार ने यहां भी अन्य ओटीटी प्लेटफॉर्म से बाजी मारी है। जियो हॉटस्टार के पास प्रमुख इवेंट के राइट्स हैं जैसे ICC इवेंट्स, IPL और WPL जैसे प्रीमियर टूर्नामेंट।

इसके अलावा जियो हॉटस्टार के पास Premier League, Wimbledon, Pro Kabaddi और ISL का भी राइट्स है।

एडवांस फीचर्स के साथ स्ट्रीमिंग

जियोहॉटस्टार के पास अल्ट्रा-एचडी 4K स्ट्रीमिंग, AI-पावर्ड इनसाइट्स, रियल-टाइम स्टैट्स ओवरले, लाइव चैट, मल्टी-एंगल व्यूइंग और गेम-चेंजिंग वॉयस-असिस्टेड नेविगेशन सहित एडवांस स्ट्रीमिंग सुविधा है।

जियोहॉटस्टार ने अब तक की सबसे बड़ी आईसीसी मेन्स चैंपियंस ट्रॉफी 2025 की मेजबानी, महिला प्रीमियर लीग को होस्ट किया है और अब टाटा आईपीएल 2025 के साथ नए मानक स्थापित कर रहा है।

Coldplay कॉन्सर्ट की भी कि थी लाइव स्ट्रीमिंग

लाइव स्ट्रीमिंग की सीमाओं को आगे बढ़ाते हुए, जियो हॉटस्टार ने लाखों लोगों के लिए कोल्डप्ले म्यूज़िक कॉन्सर्ट की लाइवस्ट्रीम की थी। इतना ही नहीं जियो हॉटस्टार ने महाशिवरात्रि: द डिवाइन नाइट के आध्यात्मिक इंवेंट को भी कवर किया था।