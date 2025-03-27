Best Budget Soundbar: सस्ता और दमदार साउंडबार, URBAN ने किया नया धमाका

URBAN Smart Wearables ने अपने होम ऑडियो पोर्टफोलियो का विस्तार करते हुए नया साउंडबार Harmonic 2080 लॉन्च किया है। यह 80W 2.1 Channel वाला साउंडबार है, जो वायर्ड सबवूफर के साथ आता है। इसका दमदार 3D Surround Sound घर पर ही सिनेमा हॉल जैसा अनुभव देता है। अगर आप अपने TV, Mobile या Gaming के लिए बेहतरीन साउंड सिस्टम चाहते हैं, तो यह एक शानदार और बजट-फ्रेंडली ऑप्शन हो सकता है।

शानदार साउंड और स्टाइलिश डिज़ाइन

Harmonic Soundbar 2080 का डिजाइन बेहद कॉम्पैक्ट और स्टाइलिश है। इसे आप आसानी से कहीं भी सेट कर सकते हैं। चाहे आप इसे लिविंग रूम, बेडरूम या गेमिंग सेटअप में लगाना चाहें, यह हर जगह फिट बैठता है। इसके मॉडर्न लुक से आपके घर की खूबसूरती भी बढ़ेगी।

Powerful Bass और 3D Surround साउंड का मजा

इस साउंडबार में 80W का दमदार बेस सिस्टम दिया गया है, जिससे हर बीट क्लियर और पावरफुल लगती है। इसका 3D Surround साउंड आपको घर पर ही थिएटर जैसा अनुभव देगा। फिल्में देखते समय आपको लगेगा जैसे साउंड हर तरफ से आ रही है।

कस्टम साउंड सेटिंग्स और Smart Standby Mode

इसमें कई EQ Modes दिए गए हैं, जिससे आप अपने पसंदीदा कंटेंट के हिसाब से साउंड सेट कर सकते हैं। वहीं, Smart Standby Mode की मदद से यह अपने आप Energy Saving Mode में चला जाता है, जिससे बिजली की खपत कम होती है।

रिमोट कंट्रोल और Multiple Connectivity Options

आपको साउंड एडजस्ट करने के लिए हर बार साउंडबार के पास जाने की जरूरत नहीं होगी, क्योंकि यह Remote Control के साथ आता है। इसमें Bluetooth, AUX, HDMI ARC और USB जैसे कई कनेक्टिविटी ऑप्शन दिए गए हैं, जिससे आप इसे आसानी से किसी भी डिवाइस से कनेक्ट कर सकते हैं।

किफायती कीमत में प्रीमियम साउंड

URBAN Harmonic Soundbar 2080 सिर्फ ₹6,999 की शुरुआती कीमत पर लॉन्च किया गया है। इसे आप URBAN की वेबसाइट (gourban.in), ई-कॉमर्स साइट्स और ऑफलाइन स्टोर्स से खरीद सकते हैं। यह अपने दमदार साउंड और किफायती दाम के कारण Best Budget Soundbar में से एक बन सकता है।