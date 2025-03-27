Ola, Uber, Rapido की अब खैर नहीं! केंद्र सरकार ने की बड़ी तैयारी - Sahkar Taxi शुरू करने का प्लान

scorecardresearch
यह एक सहकारी-आधारित सेवा है जिसका उद्देश्य ड्राइवरों को उनकी कमाई पर पूर्ण नियंत्रण देना है और थर्ड पार्टी के प्लेटफॉर्म द्वारा कमीशन में कटौती से मुक्ति दिलाना है।

Gaurav Kumar
Delhi,UPDATED: Mar 27, 2025 16:44 IST

Sahkar Taxi: टैक्सी सेवा देने वाली दिग्गज कम्पनियों ओला और उबर को चुनौती देने के लिए केन्द्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने आज लोक सभा में सहकार टैक्सी (Sahkar Taxi) शुरू करने की घोषणा की। यह एक सहकारी-आधारित सेवा है जिसका उद्देश्य ड्राइवरों को उनकी कमाई पर पूर्ण नियंत्रण देना है और थर्ड पार्टी के प्लेटफॉर्म द्वारा कमीशन में कटौती से मुक्ति दिलाना है।

केंद्रीय गृह मंत्री और सहकारिता मंत्री अमित शाह ने संसद में इस योजना को पेश करते हुए इस बात पर ज़ोर दिया कि यह प्रोजेक्ट प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ‘सहकार से समृद्धि’ के दृष्टिकोण के अनुरूप है। उन्होंने इस बात पर जोर डाला कि सहकारिता मंत्रालय इस अवधारणा को साकार करने के लिए पिछले साढ़े तीन साल से अधिक समय से प्रयास कर रहा है।

Sahkar Taxi: कैसे करेगा काम?

सहकार टैक्सी सेवा देश भर में दोपहिया टैक्सियों, ऑटो-रिक्शा और चार पहिया कैब का रजिस्ट्रेशन करेगी। निजी राइड-हेलिंग कंपनियों के उलट, सरकार द्वारा समर्थित यह पहल सुनिश्चित करती है कि ड्राइवरों को उनकी पूरी कमाई बरकरार रहे, जिससे उन्हें बेहतर वित्तीय सुरक्षा मिले।

शाह ने कहा कि इस सेवा से होने वाला मुनाफा बड़े उद्योगपतियों को नहीं मिलेगा, बल्कि इसका सीधा लाभ ड्राइवरों को मिलेगा।

कब से शुरू हो सकती है सेवा?

आने वाले महीनों में सहकार टैक्सी की शुरुआत होने की उम्मीद है। इसके अलावा, गृह मंत्री शाह ने कहा कि एक सहकारी बीमा कंपनी भी स्थापित करने की योजना है, जो सहकारी क्षेत्र में काम करने वालों को वित्तीय सुरक्षा प्रदान करेगी।

यह घोषणा ऐसे समय में की गई है जब ओला और उबर अपने प्राइस को लेकर लगातार जांच के घेरे में हैं। केंद्रीय उपभोक्ता संरक्षण प्राधिकरण (CCPA) ने हाल ही में दोनों कंपनियों को नोटिस भेजा है, जब ऐसी रिपोर्टें सामने आईं जिनमें अगर यूजर्स का फोन एक आईफोन है तो प्राइस कुछ अलग और अगर एंड्रॉइड है तो प्राइस कुछ अलग दिखाया जाता है। 

यह विवाद दिसंबर 2024 में तब शुरू हुआ जब एक्स पर एक वायरल पोस्ट में दो फोन पर एक ही उबर राइड के लिए अलग-अलग किराया दिखाया गया।
 

Mar 27, 2025