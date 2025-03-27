scorecardresearch
SBI ने बदल दिए कार्ड के नियम! 1 अप्रैल से यूजर्स को होगा बड़ा नुकसान

अगर आपके पास भी SBI का डेबिट और क्रेडिट कार्ड है तो यह खबर आपके लिए है। 1 अप्रैल 2025 से एसबीआई कार्ड के नियमों में बदलाव होने वाला है। इन नियमों के बदल जाने से यूजर्स को बड़ा झटका लग सकता है।

Priyanka Kumari
New Delhi,UPDATED: Mar 27, 2025 16:18 IST
SBI
SBI

सोचिए! आप Swiggy से खाना ऑर्डर करते हैं, एयर इंडिया की टिकट बुक करते हैं और इस बात से खुश होते हैं कि आपके SBI Credit Card से ढेर सारे रिवार्ड प्वाइंट्स जमा हो रहे हैं। लेकिन 1 अप्रैल 2025 से ये सब बदलने वाला है! SBI कार्ड ने अपने रिवॉर्ड प्वाइंट्स प्रोग्राम और इंश्योरेंस कवर में बड़े बदलाव कर दिए हैं, जो यूजर्स के लिए किसी बुरे सपने से कम नहीं।

अगर आप भी SBI SimplyCLICK Credit Card, Air India SBI Platinum Credit Card और Air India SBI Signature Credit Card यूज करते हैं, तो यह बदलाव आपकी जेब पर सीधा असर डाल सकते हैं। अब कुछ खरीदारी और बुकिंग पर पहले जितने रिवॉर्ड प्वाइंट्स नहीं मिलेंगे और Complimentary Insurance Cover भी पूरी तरह बंद कर दिया गया है। आइए, पूरा मामला जानते हैं।

Swiggy पर अब आधे होंगे रिवॉर्ड प्वाइंट्स

अगर आप SimplyCLICK SBI Card से Swiggy पर खाना मंगाते हैं, तो अब आपको पहले की तुलना में आधा रिवॉर्ड प्वाइंट मिलेगा। पहले Swiggy पर 10X रिवॉर्ड प्वाइंट्स मिलते थे, लेकिन 1 अप्रैल 2025 से इसे घटाकर 5X कर दिया गया है। हालांकि, Apollo 24X7, BookMyShow, Cleartrip, Dominos, IGP, Myntra, Netmeds और Yatra जैसी दूसरी वेबसाइट्स पर 10X Reward Points अभी भी मिलेंगे।

एयर इंडिया की टिकट बुकिंग पर भारी नुकसान!

अगर आप Air India SBI Platinum Credit Card और Air India SBI Signature Credit Card यूज करते हैं, तो अब आपको एयर इंडिया की टिकट बुकिंग पर पहले से बहुत कम रिवॉर्ड प्वाइंट्स मिलेंगे। Air India SBI Platinum Credit Card पर पहले 100 रुपये पर 15 रिवॉर्ड प्वाइंट्स मिलते थे, लेकिन अब सिर्फ 5 Points मिलेंगे। 

वहीं, Air India SBI Signature Credit Card पर पहले 100 रुपये पर 30 रिवॉर्ड प्वाइंट्स मिलते थे, अब सिर्फ 10 प्वाइंट्स ही मिलेंगे। आपको बता दें कि यह बदलाव 31 मार्च 2025 के बाद से लागू हो जाएगा।

अब नहीं मिलेगा 50 लाख का इंश्योरेंस कवर

SBI कार्ड का कॉम्पलिमेंटरी इंश्योरेंस कवर यूजर्स के लिए बड़ी सुरक्षा देता था, लेकिन अब यह सुविधा भी बंद हो रही है। 26 जुलाई 2025 से SBI कार्ड पर मिलने वाला 50 लाख रुपये का एयर एक्सीडेंट इंश्योरेंस और 10 लाख रुपये का रेल एक्सीडेंट इंश्योरेंस पूरी तरह से खत्म कर दिया जाएगा। मतलब, अब अगर कोई हादसा होता है, तो SBI कार्ड की तरफ से कोई कवरेज नहीं मिलेगा।

क्या करें अब?

अगर आप SBI Credit Card होल्डर हैं, तो आपको इन बदलावों को ध्यान में रखते हुए अपने रिवॉर्ड प्वाइंट्स जल्द से जल्द रिडीम कर लेना चाहिए। साथ ही, अगर आप यात्रा के दौरान इंश्योरेंस कवर पर भरोसा करते थे, तो अब आपको दूसरे ऑप्शन्स तलाशने होंगे।

Priyanka Kumari
Published On:
Mar 27, 2025