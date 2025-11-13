Penny Stock: 5 रुपये से कम के शेयर प्राइस वाली इस कंपनी ने बाजार बंद होने से ठीक पहले दिया बड़ा अपडेट
5 रुपये से कम के शेयर प्राइस वाली स्मॉल कैप कंपनी ने आज बड़ी जानकारी दी है। कंपनी का शेयर आज बीएसई और एनएसई पर 1.22% या 0.04 रुपये गिरकर 3.23 रुपये पर बंद हुआ।
5 रुपये से कम के शेयर प्राइस वाली स्मॉल कैप कंपनी, नंदन डेनिम लिमिटेड (Nandan Denim Ltd) आज बाजार बंद होने से थोड़ी देर पहले अपने Q2 रिजल्ट को जारी किया है। कंपनी के नतीजे YoY आधार पर कमजोर रहे हैं हालांकि प्रॉफिट में थोड़ी बढ़ोतरी हुई है।
Nandan Denim Q2 FY26 Results
कंपनी ने अपने एक्सचेंज फाइलिंग में बताया कि सितंबर तिमाही (Q2FY26) में परिचालन से इनकम 7.70% गिरकर 786.51 करोड़ रुपये रहा जो एक साल पहले की समान तिमाही में 852.17 करोड़ रुपये था।
सितंबर तिमाही में कंपनी का खर्च भी कम हुआ है। Q2 में नंदन डेनिम का खर्च 778.20 करोड़ रुपये रहा जो एक साल पहले की समान तिमाही में 840.76 करोड़ रुपये था।
अगर प्रॉफिट की बात करें तो Q2 में कंपनी का प्रॉफिट सालाना आधार पर 7.64% बढ़कर 9.44 करोड़ रुपये रहा जो एक साल पहले की समान अवधि में 8.77 करोड़ रुपये था।
Nandan Denim Share Price History
BSE Analytics के मुताबिक कंपनी का शेयर पिछले 1 हफ्ते में लगभग सपाट रहा है लेकिन पिछले 1 महीने में स्टॉक 1 प्रतिशत चढ़ा है। हालांकि पिछले 6 महीने में शेयर 14 प्रतिशत गिरा है।
सालाना आधार पर देखें तो शेयर पिछले 1 साल में 41 प्रतिशत से अधिक गिरा है। वहीं पिछले 2 साल में शेयर 37 प्रतिशत से अधिक, पिछले 3 साल में 10 प्रतिशत से अधिक और पिछले 5 साल में 367 प्रतिशत से अधिक चढ़ा है।