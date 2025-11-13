Penny Stock: 5 रुपये से कम के शेयर प्राइस वाली इस कंपनी ने बाजार बंद होने से ठीक पहले दिया बड़ा अपडेट

scorecardresearch
Newsशेयर बाज़ारPenny Stock: 5 रुपये से कम के शेयर प्राइस वाली इस कंपनी ने बाजार बंद होने से ठीक पहले दिया बड़ा अपडेट

5 रुपये से कम के शेयर प्राइस वाली स्मॉल कैप कंपनी ने आज बड़ी जानकारी दी है। कंपनी का शेयर आज बीएसई और एनएसई पर 1.22% या 0.04 रुपये गिरकर 3.23 रुपये पर बंद हुआ। 

Gaurav Kumar
Delhi,UPDATED: Nov 13, 2025 15:46 IST

5 रुपये से कम के शेयर प्राइस वाली स्मॉल कैप कंपनी, नंदन डेनिम लिमिटेड (Nandan Denim Ltd) आज बाजार बंद होने से थोड़ी देर पहले अपने Q2 रिजल्ट को जारी किया है। कंपनी के नतीजे YoY आधार पर कमजोर रहे हैं हालांकि प्रॉफिट में थोड़ी बढ़ोतरी हुई है। 

कंपनी का शेयर आज बीएसई और एनएसई पर 1.22% या 0.04 रुपये गिरकर 3.23 रुपये पर बंद हुआ। 

Nandan Denim Q2 FY26 Results

कंपनी ने अपने एक्सचेंज फाइलिंग में बताया कि सितंबर तिमाही (Q2FY26) में परिचालन से इनकम 7.70% गिरकर 786.51 करोड़ रुपये रहा जो एक साल पहले की समान तिमाही में 852.17 करोड़ रुपये था।

सितंबर तिमाही में कंपनी का खर्च भी कम हुआ है। Q2 में नंदन डेनिम का खर्च 778.20 करोड़ रुपये रहा जो एक साल पहले की समान तिमाही में 840.76 करोड़ रुपये था।

अगर प्रॉफिट की बात करें तो Q2 में कंपनी का प्रॉफिट सालाना आधार पर 7.64% बढ़कर 9.44 करोड़ रुपये रहा जो एक साल पहले की समान अवधि में 8.77 करोड़ रुपये था।

Nandan Denim Share Price History

BSE Analytics के मुताबिक कंपनी का शेयर पिछले 1 हफ्ते में लगभग सपाट रहा है लेकिन पिछले 1 महीने में स्टॉक 1 प्रतिशत चढ़ा है। हालांकि पिछले 6 महीने में शेयर 14 प्रतिशत गिरा है। 

सालाना आधार पर देखें तो शेयर पिछले 1 साल में 41 प्रतिशत से अधिक गिरा है। वहीं पिछले 2 साल में शेयर 37 प्रतिशत से अधिक, पिछले 3 साल में 10 प्रतिशत से अधिक और पिछले 5 साल में 367 प्रतिशत से अधिक चढ़ा है। 

 

Disclaimer: ये आर्टिकल सिर्फ जानकारी के लिए है और इसे किसी भी तरह से इंवेस्टमेंट सलाह के रूप में नहीं माना जाना चाहिए। BT Bazaar अपने पाठकों और दर्शकों को पैसों से जुड़ा कोई भी फैसला लेने से पहले अपने वित्तीय सलाहकारों से सलाह लेने का सुझाव देता है।
