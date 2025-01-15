5 दिन में 20 फीसदी चढ़ा स्टॉक, इस सॉफ्टवेयर Penny Share ने कर दिखाया कमाल

scorecardresearch
Newsशेयर बाज़ार5 दिन में 20 फीसदी चढ़ा स्टॉक, इस सॉफ्टवेयर Penny Share ने कर दिखाया कमाल

Penny Stock: बाजार में उतार-चढ़ाव के बीच इस पेनी स्टॉक ने बड़ा कमाल दिखाया है। पिछले पांच सत्रों में कंपनी के शेयर 20 फीसदी से ज्यादा चढ़ गए। आज भी कंपनी के शेयर में अपर सर्किट लगा है।

BT बाज़ार डेस्क
NEW DELHI,UPDATED: Jan 15, 2025 16:00 IST
NTPC Green share price: A market expert suggested adding this stock on dips.
शेयर बाजार में उतार-चढ़ाव देखने को मिला है। इस उतार-चढ़ाव भरे कारोबार के बीच एक कंपनी के शेयर में तेजी देखने को मिली। पांच सत्रों में कंपनी के शेयर 20 फीसदी से ज्यादा चढ़ गए थे। आज भी कंपनी के शेयर में अपर सर्किट लगा है। हम माइक्रोकैप सॉफ्टवेयर कंपनी टेरा सॉफ्टवेयर (Tera Software Ltd) की बात कर रहे हैं। 
 
शेयर बाजार के निवेशकों के बीच कंपनी के शेयर फोकस में बने हुए हैं। कंपनी के शेयर ने काफी अच्छा रिटर्न दिया। आज अपर सर्किट लगने की वजह से कंपनी के शेयर ब्लॉक हो गए।  

3 दिन से लग रहा अपर सर्किट

सोमवार से लेकर बुधवार तक कंपनी के शेयर में अपर सर्किट लगा है। माना जा रहा है कि कंपनी के शेयर में आगे भी तेजी जारी रहेगी। पिछले हफ्ते कंपनी के शेयर 170 रुपये थे जो आज 204.12 रुपये प्रति शेयर हो गए। इस शेयर ने निवेशकों को मल्टीबैगर रिटर्न दिया है। 

कैसा है शेयर का परफॉर्मेंस (Tera Software Share Performance)

टेरा सॉफ्टेवर (Tera Software Ltd) के शेयर ने काफी अच्छा रिस्पांस दिया है। एक महीने में कंपनी के शेयर 8 फीसदी से ज्यादा चढ़ गए। वहीं छह महीने में कंपनी के शेयर ने 173 फीसदी का मल्टीबैगर रिटर्न दिया है। 5 साल के पीरियड में कंपनी के स्टॉक 600 फीसदी से अधिक चढ़ गए। 

शेयर में आई तेजी के बाद कंपनी के मार्केट कैपिटलाइजेशन में भी वृद्धि हुई। कंपनी का एम-कैप 255.39 करोड़ रुपये के पार पहुंच गया। 

डिस्क्लेमर: यह जानकारी केवल सूचना के उद्देश्यों के लिए है और इसे निवेश सलाह के रूप में नहीं समझा जाना चाहिए। निवेश निर्णय लेने से पहले एक वित्तीय सलाहकार से परामर्श करने की सिफारिश की जाती है।
 

Disclaimer: ये आर्टिकल सिर्फ जानकारी के लिए है और इसे किसी भी तरह से इंवेस्टमेंट सलाह के रूप में नहीं माना जाना चाहिए। BT Bazaar अपने पाठकों और दर्शकों को पैसों से जुड़ा कोई भी फैसला लेने से पहले अपने वित्तीय सलाहकारों से सलाह लेने का सुझाव देता है।
Priyanka Kumari
Jan 15, 2025