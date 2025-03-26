Penny Stock: 50 पैसे वाले शेयर की कंपनी उठाने वाली है बड़ी कदम, शेयर बाजार को बताया कि....

Standard Capital Markets Limited के शेयर एक बार फिर से फोकस में आने वाले हैं। आज कंपनी के शेयर ( Standard Capital Markets Limited Share Price) लाल निशान पर कारोबार कर रहे हैं। खबर लिखते वक्त कंपनी के शेयर 0.53 रुपया प्रति शेयर पर ट्रेड कर रहा था। कंपनी ने हाल ही में शेयर बाजार को बढ़ी जानकारी दी है, जिसके बाद स्टॉक में तेजी आने की उम्मीद है।

कंपनी ने किया बड़ा एलान

Standard Capital Markets Limited ने स्टॉक एक्सचेंज में बताया कि वह ₹300 करोड़ की पूंजी से एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी (ARC) बनाने जा रही है। इस निवेश से कंपनी को 15% से 20% तक के रिटर्न की उम्मीद है।

एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी (ARC) का मकसद डूबे हुए कर्ज को खरीदना और उन्हें फिर से कलेक्ट करना होता है। इससे बैंक और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट्स को अपने डूबे हुए कर्ज की रिकवरी में मदद मिलती है। कंपनी का मानना है कि इस नई शुरुआत से उनकी कमाई में बढ़ोतरी होगी और निवेशकों को अच्छा रिटर्न मिलेगा। इस कदम से कंपनी अपनी वित्तीय स्थिति को और मजबूत करने का प्रयास कर रही है।

Standard Capital Markets Limited शेयर परफॉर्मेंस (Standard Capital Markets Limited Share Performance)

BSE Analytics के मुताबिक साल 2025 में अभी तक शेयर में 44 फीसदी की गिरावट आई। पिछले एक महीने में शेयर ने 25 फीसदी का नेगेटिव रिटर्न दिया। इसी तरह एक सास में शेयर ने लगभग 69 फीसदी का नेगेटिव रिटर्न दिया। वहीं, तीन साल में शेयर ने 575.00 फीसदी का शानदार रिटर्न दिया। इसी तरह 5 साल में स्टॉक ने 1250.00 फीसदी का छप्परफाड़ रिटर्न दिया। कंपनी का मार्केट-कैप 91.69 करोड़ रुपये है।

क्या है शेयर होल्डिंग पैटर्न (Standard Capital Markets Limited Share Holding Pattern)

BSE के अनुसार दिसंबर 2024 तक कंपनी में प्रमोटर की हिस्सेदारी 13.89 फीसदी थी। वहीं, पब्लिक की स्टॉक होल्डिंग 86.11 फीसदी थी।