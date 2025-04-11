scorecardresearch
BT TV
SIGN IN
Dark Mode
Newsशेयर बाज़ारPenny Stock: Square Port को मिला ₹102.10 करोड़ का प्रोजेक्ट, स्टॉक पर रखें नजर

Penny Stock: Square Port को मिला ₹102.10 करोड़ का प्रोजेक्ट, स्टॉक पर रखें नजर

अगर आप शेयर बाजार में निवेश करते हैं तो आपको 50 रुपये के इस पेनी स्टॉक पर नजर रखनी चाहिए। हाल ही में कंपनी को 102.10 करोड़ रुपये का प्रोजेक्ट मिला है।

Advertisement
BT बाज़ार डेस्क
BT बाज़ार डेस्क
New Delhi,UPDATED: Apr 11, 2025 10:53 IST
Penny Stock
Penny Stock

आज शेयर बाजार के दोनों सूचकांक तेजी के साथ कारोबार कर रहे हैं। इस तेजी भरे कारोबार के बीच कई शेयर फोकस में हैं। अगर आप पेनी स्टॉक (Penny Stock) में निेवेश करते हैं तो हम आपको 50 रुपये के ऐसे छुटकु शेयर के बारे में बताएंगे जो निवेशकों के रडार पर है। 

advertisement

हम Hazoor Multi Projects शेयर की बात कर रहे हैं। कंपनी के शेयर आज तेजी के साथ ट्रेड कर रहे हैं। हाल ही में कंपनी की सब्सिडरी Square Port  को बड़ा प्रोजेक्ट मिला है। बता दें कि आज कंपनी के शेयर 0.38 फीसदी की बढ़त के साथ 42.15 रुपये प्रति शेयर पर ट्रेड कर रहा है। 

Square Port को मिला 102 करोड़ का प्रोजेक्ट

Square Port Shipyard को मुंबई के Versova-Bandra Sea Link प्रोजेक्ट के लिए एक बड़ा काम मिला है। इसमें ब्रिज बनाने के लिए स्टील काटने, मोड़ने और जोड़ने का काम किया जाएगा। इस प्रोजेक्ट की कीमत ₹102.10 करोड़ है और इसे 6 महीने में पूरा किया जाएगा।

Damen Shipyards के साथ किया समझौता

भारत की शिप बनाने वाली इंडस्ट्री (Shipbuilding Industry) को अब दुनिया में पहचान मिलने वाली है। Square Port Shipyard और Damen Shipyards (Nederland) ने एक बड़ा समझौता (MoU) किया है। ये समझौता महाराष्ट्र के वेस्ट कोस्ट पर बने शिपयार्ड को और भी बड़ा और आधुनिक बनाने के लिए किया गया है।

इस साझेदारी का मकसद है भारत में ऐसे जहाज बनाना जो पूरी दुनिया में भेजे जा सकें। यह योजना वैश्विक समुद्री व्यापार (Global Sea Trade) को बढ़ावा देने के लिए भी है।

शेयर ने दिया मल्टीबैगर रिटर्न

Hazoor Multi Projects ने निवेशकों को मल्टीबैगर रिटर्न दिया है। कंपनी के शेयर ने तीन साल में 1775.89 फीसदी का छप्परफाड़ रिटर्न दिया है। पांच साल में शेयर ने 29914.29 फीसदी का रिटर्न दिया है। हालांकि, पिछले छह महीने में शेयर ने 22 फीसदी का नेगेटिव रिटर्न दिया है। कंपनी का मार्केट-कैप 874.62 करोड़ रुपये है। 

Disclaimer: ये आर्टिकल सिर्फ जानकारी के लिए है और इसे किसी भी तरह से इंवेस्टमेंट सलाह के रूप में नहीं माना जाना चाहिए। BT Bazaar अपने पाठकों और दर्शकों को पैसों से जुड़ा कोई भी फैसला लेने से पहले अपने वित्तीय सलाहकारों से सलाह लेने का सुझाव देता है।
Edited By:
Priyanka Kumari
Published On:
Apr 11, 2025