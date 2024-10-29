इस ₹2 के पेनी स्टॉक ने ₹1 लाख के बना दिए ₹23 लाख!

पिछले कुछ वक्त से शेयर मार्केट में उतार-चढ़ाव जारी है। जिसका असर निवेशकों के पोर्टफोलियो में 15 से 20 प्रतिशत तक की गिरावट के तौर पर देखा जा सकता है। ऐसे में स्टॉक मार्केट में कई ऐसे स्टॉक्स हैं जो अच्छा रिटर्न दे रहे हैं। इनमें से एक पेनी स्टॉक्स भी शामिल हैं। जिसमें लगातार बंपर तेजी देखी जा रही है।

इस पेनी स्टॉक का नाम Pro Fin Capital Services Ltd है। इस स्टॉक का भाव 2.46 रुपए प्रति शेयर है। इस शेयर में लगातार अपर सर्किट देखा जा रहा है। पिछले दो महीने में ये स्टॉक निवेशकों की रकम दोगुना कर चुका है। दो महीने पहले यानि 23 अगस्त को इसकी कीमत 1.04 रुपये थी। ऐसे में इसने दो महीने में निवेशकों को 125 प्रतिशत रिटर्न दे चुका है। मार्च 2010 में कंपनी शेयर मार्केट में लिस्ट हुई थी। उस समय इसकी कीमत सिर्फ 10 पैसे थी। तब से लेकर अब इस शेयर ने निवेशकों को 2240 प्रतिशत का रिटर्न दिया है। अगर आपने मार्च 2010 में इस कंपनी के एक लाख रुपये के शेयर लिए होते हो आज इनकी वैल्यू 23.40 लाख रुपये होती।

बिजनेस मॉडल

कंपनी की स्थापना 1991 में हुई थी। कंपनी का मार्केट कैप 49.61 करोड़ रुपये है। यह रिजर्व बैंक में NBFC कंपनी के तौर पर रजिस्टर्ड है। यह कंपनी इन्वेस्टमेंट और ट्रेडिंग सेक्टर से जुड़ी है। साथ ही यह शॉर्ट टर्म लोन की सुविधा भी देती है। चालू वित्त की पहले तिमाही (अप्रैल-जून) में कंपनी का रेवेन्यू 5.23 करोड़ रुपये था। वहीं कंपनी का नेट प्रॉफिट 1.32 करोड़ रुपये रहा।

जरूरी बातें

पिछले क्वार्टर में प्रमोटर्स ने हिस्सेदारी घटाई है। मौजूदा वक्त में प्रमोटर्स की होल्डिंग महज 4.58% है। वहीं कपनी पिछले 5 सालों में कंपनी सेल्स ग्रोथ खराब रही है, जो करीब नेगेटिव -18.8% है।

डिस्क्लेमर: यह जानकारी केवल सूचना के उद्देश्यों के लिए है और इसे निवेश सलाह के रूप में नहीं समझा जाना चाहिए। निवेश निर्णय लेने से पहले एक वित्तीय सलाहकार से परामर्श करने की सिफारिश की जाती है।