Penny Stock: 10 रुपये से कम के शेयर ने किया सबको हैरान, बैठे-बिठाए निवेशकों को दिया मुनाफा

Newsशेयर बाज़ारPenny Stock: 10 रुपये से कम के शेयर ने किया सबको हैरान, बैठे-बिठाए निवेशकों को दिया मुनाफा

Penny Stock Under Rs 10: शेयर बाजार में कई ऐसे छुटकु शेयर हैं जिसने निवेशकों को शानदार रिटर्न दिया है। हम आपको आर्टिकल में एक ऐसे शेयर के बारे में बताएंगे जिसने दो महीने में शानदार रिटर्न दिया है।

Priyanka Kumari
New Delhi,UPDATED: Apr 17, 2025 11:42 IST
Covance Softsol Ltd
शेयर बाजार में कई ऐसे छोटे शेयर हैं जिसने निवेशकों को शानदार रिटर्न दिया है। हम आपको आज ऐसे 10 रुपये से कम भाव वाले स्टॉक के बारे में बताएंगे जिसने निवेशकों को मल्टीबैगर रिटर्न दिया है। हम कोवान्स सॉफ्टसोल लिमिटेड (Covance Softsol Ltd) के बारे में बात कर रहे हैं। इस शेयर की लिस्टिंग इस साल फरवरी 2025 में हुई थी। उसके बाद से शेयर में लगातार तेजी देखने को मिली है। 

स्टॉक में आई तेजी के बाद निवेशकों को बंपर फायदा हुआ है। आज भी कंपनी के शेयर तेजी के साथ कारोबार कर रहे हैं। करीब 11.20 बजे  कोवान्स सॉफ्टसोल लिमिटेड के शेयर (Covance Softsol Ltd Share) 1.97 फीसदी की बढ़त के साथ 7.77 रुपये प्रति शेयर पर ट्रेड कर रहे थे।  

महीने भर में दिया 60 फीसदी से ज्यादा रिटर्न 

इस स्टॉक ने निवेशकों को काफी अच्छा रिटर्न दिया है। एक महीने पहले इस शेयर की कीमत 4.59 रुपये थी जो आज 7.77 रुपये हो गई है। इसका मतलब है कि एक महीने में शेयर में लगभग 66 फीसदी का रिटर्न दिया है। अगर किसी निवेशक ने एक महीने पहले 1 लाख रुपये का निवेश किया होता तो आज उसकी वैल्यू 1.66 रुपये होती। 

निवेशकों को दिया दोगुना रिटर्न 

इस शेयर ने निवेशकों को दोगुना रिटर्न भी दिया है। अगर किसी निवेशक ने 11 मार्च 2025 को स्टॉक 3.63 रुपये के भाव पर खरीदा होता तो आज उसे दोगुना लाभ होता। इसे ऐसे समझिए कि अगर निवेशक ने 11 मार्च को 1 लाख रुपये का निवेश किया होता तो आज उसकी वैल्यू 2 लाख हो जाती। 

दो महीने में दिया शानादरा रिटर्न 

इसी तरह स्टॉक के 50 दिनों की परफॉर्मेंस की बात करें तो शेयर ने अच्छा रिटर्न दिया है। 24 फरवरी 2025 को स्टॉक की कीमत 2.16 रुपये थी। इसका मतलब है कि अगर निवेशक ने 24 फरवरी को एक लाख रुपये का निवेश करते तो आज उसकी वैल्यू 3.53 लाख रुपये के करीब होती।   

क्या करती है कंपनी? 

Covance Softsol Ltd. सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट और इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की सर्विस देती है। इसके अलावा बिजनेस प्रोसेस ट्रांसफॉर्मेशन, डेटा ट्रांसफॉर्मेशन, टूल असिस्ट मॉर्डेनाइजेशन आदि सर्विस देती है। BSE की वेबसाइट के अनुसार कंपनी का मार्केट-कैप 11.47 करोड़ रुपये है। 

Disclaimer: ये आर्टिकल सिर्फ जानकारी के लिए है और इसे किसी भी तरह से इंवेस्टमेंट सलाह के रूप में नहीं माना जाना चाहिए। BT Bazaar अपने पाठकों और दर्शकों को पैसों से जुड़ा कोई भी फैसला लेने से पहले अपने वित्तीय सलाहकारों से सलाह लेने का सुझाव देता है।
Edited By:
Priyanka Kumari
Published On:
Apr 17, 2025