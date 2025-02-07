scorecardresearch
Penny Stock: LIC के निवेश वाले पेनी स्टॉक की तेजी पर ब्रेक, शानदार तिमाही नतीजे के बाद भी गिरा स्टॉक

Penny Stock: PC Jeweller Ltd. ने दिसंबर तिमाही के नतीजे जारी करते हुए बताया कि कंपनी घाटे से मुनाफे में आ गई है। आपको बता दें कि पीसी ज्वैलर में LIC ने भी निवेश किया है।

BT बाज़ार डेस्क
NEW DELHI,UPDATED: Feb 7, 2025 16:23 IST

शेयर मार्केट में आज गिरावट आई। बाजार के दोनों सूचकांक 7 फरवरी को लाल निशान पर बंद हुए। इस गिरावट भरे कारोबार में पीसी ज्वैलर्स (PC Jeweller) के शेयर भी लाल निशान पर बंद हुए। पिछले दो ट्रे़डिंग सेशन में शेयर हरे निशान पर बंद हुए थे।  कंपनी ने हाल ही में दिसंबर तिमाही के नतीजे जारी किये थे। इस नतीजे के बाद शेयर ने रफ्तार पकड़ी पर ज्यादा देर  तक यह तेजी नहीं रही। आज पीसी ज्वैलर्स के शेयर (PC Jeweller Share Price) 3.52 फीसदी गिरकर 14.82 रुपये प्रति शेयर पर बंद हुआ। 

मजबूत है कंपनी का वित्तीय प्रदर्शन 

पीसी ज्वैलर ने वित्त वर्ष 25 की तीसरी तिमाही के नतीजे जारी कर दिये। स्टॉक एक्सचेंज फाइलिंग के अनुसार इस तिमाही कंपनी का मुनाफा 148 करोड़ रुपये रहा, जबकि पिछले वित्त वर्ष कंपनी 197.98 करोड़ रुपये के घाटे में थी। इसके अलावा दिसंबर तिमाही में कंपनी का रेवेन्यू 1,496% बढ़कर 639.45 करोड़ रुपये हो गया। कंपनी का एक्पेंस सालाना आधार पर 119 फीसदी बढ़ गया है। 

शेयर की परफॉर्मेंस (PC Jeweller Share Performance)

इस हफ्ते 5 और 6 फरवरी को पीसी ज्वैलर के शेयर तेजी के साथ चढ़े और दो दिन में ही अच्छा रिटर्न दिया। वैसे को एक महीने में स्टॉक 5 फीसदी ही चढ़ा है, लेकिन बीते छह महीने में शेयर में 78 फीसदी का रिटर्न दिया है। इसी तरह सालभर में शेयर ने 180 फीसदी का छप्परफाड़ रिटर्न दिया है। वहीं, पांच साल में स्टॉक 600 फीसदी चढ़ गया।   

FII ने बढ़ाई हिस्सेदारी

पीसी ज्वैलर के शेयरों में विदेशी निवेशकों की दिलचस्पी बढ़ गई है। दिसंबर 2024 तक पीसी ज्वैलर में एफआईआई की हिस्सेदारी 5.55 फीसदी हो गई। आपको बता दें कि पीसी ज्वैलर्स में एलआईसी ने भी निवेश किया है। भारतीय जीवन बीमा निगम (LIC) के पास कंपनी की 1.16 फीसदी हिस्सेदारी है। 

Disclaimer: ये आर्टिकल सिर्फ जानकारी के लिए है और इसे किसी भी तरह से इंवेस्टमेंट सलाह के रूप में नहीं माना जाना चाहिए। BT Bazaar अपने पाठकों और दर्शकों को पैसों से जुड़ा कोई भी फैसला लेने से पहले अपने वित्तीय सलाहकारों से सलाह लेने का सुझाव देता है।
