Penny Stock: LIC के निवेश वाले पेनी स्टॉक की तेजी पर ब्रेक, शानदार तिमाही नतीजे के बाद भी गिरा स्टॉक

शेयर मार्केट में आज गिरावट आई। बाजार के दोनों सूचकांक 7 फरवरी को लाल निशान पर बंद हुए। इस गिरावट भरे कारोबार में पीसी ज्वैलर्स (PC Jeweller) के शेयर भी लाल निशान पर बंद हुए। पिछले दो ट्रे़डिंग सेशन में शेयर हरे निशान पर बंद हुए थे। कंपनी ने हाल ही में दिसंबर तिमाही के नतीजे जारी किये थे। इस नतीजे के बाद शेयर ने रफ्तार पकड़ी पर ज्यादा देर तक यह तेजी नहीं रही। आज पीसी ज्वैलर्स के शेयर (PC Jeweller Share Price) 3.52 फीसदी गिरकर 14.82 रुपये प्रति शेयर पर बंद हुआ।

मजबूत है कंपनी का वित्तीय प्रदर्शन

पीसी ज्वैलर ने वित्त वर्ष 25 की तीसरी तिमाही के नतीजे जारी कर दिये। स्टॉक एक्सचेंज फाइलिंग के अनुसार इस तिमाही कंपनी का मुनाफा 148 करोड़ रुपये रहा, जबकि पिछले वित्त वर्ष कंपनी 197.98 करोड़ रुपये के घाटे में थी। इसके अलावा दिसंबर तिमाही में कंपनी का रेवेन्यू 1,496% बढ़कर 639.45 करोड़ रुपये हो गया। कंपनी का एक्पेंस सालाना आधार पर 119 फीसदी बढ़ गया है।

शेयर की परफॉर्मेंस (PC Jeweller Share Performance)

इस हफ्ते 5 और 6 फरवरी को पीसी ज्वैलर के शेयर तेजी के साथ चढ़े और दो दिन में ही अच्छा रिटर्न दिया। वैसे को एक महीने में स्टॉक 5 फीसदी ही चढ़ा है, लेकिन बीते छह महीने में शेयर में 78 फीसदी का रिटर्न दिया है। इसी तरह सालभर में शेयर ने 180 फीसदी का छप्परफाड़ रिटर्न दिया है। वहीं, पांच साल में स्टॉक 600 फीसदी चढ़ गया।

FII ने बढ़ाई हिस्सेदारी

पीसी ज्वैलर के शेयरों में विदेशी निवेशकों की दिलचस्पी बढ़ गई है। दिसंबर 2024 तक पीसी ज्वैलर में एफआईआई की हिस्सेदारी 5.55 फीसदी हो गई। आपको बता दें कि पीसी ज्वैलर्स में एलआईसी ने भी निवेश किया है। भारतीय जीवन बीमा निगम (LIC) के पास कंपनी की 1.16 फीसदी हिस्सेदारी है।

डिस्क्लेमर: यह जानकारी केवल सूचना के उद्देश्यों के लिए है और इसे निवेश सलाह के रूप में नहीं समझा जाना चाहिए। निवेश निर्णय लेने से पहले एक वित्तीय सलाहकार से परामर्श करने की सिफारिश की जाती है।