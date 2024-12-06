Penny Stock ₹2 से ₹59 पर पहुंचा, FIIs ने भी बढ़ाई हिस्सेदारी
One Point One Solutions ने दलाल स्ट्रीट पर अपने शेयर की कीमत में शानदार वृद्धि देखी है। ये शेयर बेहद कम समय में बहुत तेजी से बढ़ा है और हाल के इतिहास में सबसे बड़े वेल्थ क्रिएटर के तौर पर उभरा है।
कंपनी का स्टॉक, जो चार साल पहले सिर्फ ₹1.91 पर कारोबार कर रहा था, अब ₹59 की वर्तमान बाजार कीमत पर लगभग 3,000 प्रतिशत बढ़ चुका है। इस असाधारण प्रदर्शन में प्रत्येक कैलेंडर वर्ष के अंत में शानदार प्रॉफिट शामिल हैं, जिसमें CY23 में 219 प्रतिशत, CY22 में 45 प्रतिशत, CY21 में 330 प्रतिशत और CY20 में 18 प्रतिशत की बढ़ोतरी दर्ज की गई है।
शेयर की आगे बढ़ती चाल जारी है, इस स्टॉक ने इस साल 18 प्रतिशत की बढ़ोतरी हासिल की है और यह लगातार पांचवें साल सकारात्मक लाभ दर्ज करने की ओर अग्रसर है। उल्लेखनीय रूप से, इस वर्ष इसने ₹77.50 का रिकॉर्ड उच्चतम स्तर भी छुआ है। 2 दिसंबर को कंपनी ने डेटा एनालिटिक्स और उपभोक्ता क्रेडिट रिपोर्टिंग में माहिर एक प्रमुख बहुराष्ट्रीय कंपनी के साथ एक रणनीतिक साझेदारी की घोषणा की। इस सहयोग का उद्देश्य One Point One Solutions की ग्राहक जुड़ाव समाधानों में व्यापक विशेषज्ञता का लाभ उठाकर साझीदार की ऑमनीचैनल ग्राहक अनुभव को बढ़ाना है।
अपने नियामक फाइलिंग में कंपनी ने कहा कि इस गठबंधन के जरिए से हम उन्नत ऑमनी-चैनल संपर्क केंद्र सेवाओं को लागू करेंगे, जो ग्राहक के ग्राहकों के लिए सर्विस गुणवत्ता को बढ़ाने के लिए डिज़ाइन की गई हैं। कंपनी एक पूर्ण-स्टैक समाधान देता है जो BPO, KPO, IT सर्विस, प्रौद्योगिकी और परिवर्तन और एनालिटिक्स में सेवाएं प्रदान करती है। IT Cube Solutions के अधिग्रहण ने इसके इंग्लैंड, नीदरलैंड, जर्मनी, कुवैत, ओमान, यूएई, कतर, भारत, सिंगापुर और ऑस्ट्रेलिया में अपनी उपस्थिति को मजबूत किया है, इसके अलावा अमेरिका में भी।
Q2FY25 में मजबूत प्रदर्शन
सितंबर 2024 (Q2FY25) को समाप्त तिमाही के लिए कंपनी ने मजबूत आंकड़े प्रस्तुत किए, जिसमें रेवेन्यू ₹62.48 करोड़ तक पहुंच गया, जो Q2 FY24 में ₹39.88 करोड़ की तुलना में 56.68 प्रतिशत की वार्षिक बढ़ोतरी को दर्शाता है। EBITDA में भी 25.22 प्रतिशत की वृद्धि देखी गई, जो ₹14.83 करोड़ से बढ़कर ₹18.57 करोड़ हो गया। इस बीच PAT में भी मजबूत वृद्धि दर्ज की गई, जो Q2 FY25 में ₹8.38 करोड़ पर पहुँच गई, जो Q2 FY24 में ₹5.93 करोड़ से 41.32 प्रतिशत अधिक है।
नवंबर 2024 तक FIIs की हिस्सेदारी 15.45 प्रतिशत है। वहीं प्रमोटर्स की होल्डिंग 51.86 प्रतिशत है।
डिस्क्लेमर: यह जानकारी केवल सूचना के उद्देश्यों के लिए है और इसे निवेश सलाह के रूप में नहीं समझा जाना चाहिए। निवेश निर्णय लेने से पहले एक वित्तीय सलाहकार से परामर्श करने की सिफारिश की जाती है।