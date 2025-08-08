scorecardresearch
Newsशेयर बाज़ारNECC Q1 Result: मुनाफा ₹178 लाख, पिछले साल से घटा लेकिन तिमाही पर मामूली बढ़त

NECC Q1 Result: मुनाफा ₹178 लाख, पिछले साल से घटा लेकिन तिमाही पर मामूली बढ़त

North Eastern Carrying Corporation Limited ने 30 जून 2025 को खत्म हुई पहली तिमाही (Q1 FY26) के नतीजे जारी कर दिए हैं। आइए, जानते हैं कि जून तिमाही में कंपनी की परफॉर्मेंस कैसी रही।

Priyanka Kumari
Delhi,UPDATED: Aug 8, 2025 13:30 IST
NECC Share

नॉर्थ ईस्टर्न कैरिंग कॉर्पोरेशन लिमिटेड (North Eastern Carrying Corporation Limited – NECC) ने 30 जून 2025 को खत्म हुई पहली तिमाही (Q1 FY26) के नतीजे जारी कर दिए हैं।

तिमाही नतीजे आने के बाद कंपनी के शेयर में 1 फीसदी की गिरावट देखने को मिली है। दोपहर 1.30 बजे कंपनी के शेयर 1.66 फीसदी की गिरावट के साथ ₹22.52 प्रति शेयर पर ट्रेड कर रहा था।

कैसी है कंपनी की फाइनेंशियल परफॉर्मेंस?

कंपनी ने इस तिमाही में ₹178.03 लाख का नेट प्रॉफिट दर्ज किया, जो पिछली तिमाही के ₹176.01 लाख से मामूली ज्यादा है। पिछले साल की समान तिमाही में कंपनी का मुनाफा ₹367.41 लाख था।

कंपनी की रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस ₹6,809.71 लाख रही, जबकि अन्य आय ₹263.33 लाख रही। इस तरह कुल आय ₹6,924.83 लाख दर्ज हुई। पिछले साल की इसी अवधि में यह ₹7,800.17 लाख थी।

इस तिमाही में ऑपरेटिंग कॉस्ट ₹5,656.85 लाख रही। कर्मचारियों पर खर्च ₹422.91 लाख और फाइनेंस कॉस्ट ₹245.18 लाख रही। कुल खर्च ₹6,684.54 लाख रहा, जिसके बाद कंपनी का टैक्स से पहले मुनाफा (PBT) ₹240.29 लाख रहा।

कंपनी ने इस तिमाही में ₹57 लाख का कर चुकाया, साथ ही ₹5.26 लाख डिफर्ड टैक्स के रूप में जोड़ा गया। टैक्स कटने के बाद नेट प्रॉफिट ₹178.03 लाख रहा।

कंपनी की अन्य समग्र आय (Other Comprehensive Income) ₹3.61 लाख रही। इस तरह कुल टोटल कॉम्प्रिहेंसिव इनकम ₹181.64 लाख रही, जो पिछली तिमाही के ₹173.99 लाख से बेहतर है।

कंपनी की अर्निंग्स पर शेयर (EPS) इस तिमाही में ₹0.18 रही, जो पिछले साल की समान तिमाही में ₹0.38 थी।

Disclaimer: ये आर्टिकल सिर्फ जानकारी के लिए है और इसे किसी भी तरह से इंवेस्टमेंट सलाह के रूप में नहीं माना जाना चाहिए। BT Bazaar अपने पाठकों और दर्शकों को पैसों से जुड़ा कोई भी फैसला लेने से पहले अपने वित्तीय सलाहकारों से सलाह लेने का सुझाव देता है।
