Penny Stock: 6 महीने में दिया बड़ी कंपनियों जितना रिटर्न, आज भी निवेशकों में स्टॉक खरीदने के लिए लग गई लाइन

शेयर बाजार में कई पेनी स्टॉक ने कमाल करके दिखाया है। इस लिस्ट में मुरे ऑर्गेनाइजर के शेयर (Murae Organisor Ltd) भी शामिल है। कंपनी के शेयर आज तेजी के साथ ट्रेड कर रहे हैं। मंगलवार को कंपनी के शेयर में 5 फीसदी का अपर सर्किट लगा था। यह स्टॉक आज भी तेजी के साथ ट्रेड कर रहा है। बुधवार को कंपनी के शेयर 1.97 रुपये पर पहुंच गए थे। कंपनी द्वारा तिमाही नतीजों के एलान के बाद शेयर में जबरदस्त तेजी देखने को मिली।

कैसा है कंपनी का वित्तीय प्रदर्श (Murae Organisor Ltd Q3 Result)

स्टॉक एक्सचेंज फाइलिंग के अनुसार दिसंबर तिमाही में कंपनी का नेट प्रॉफिट 344.3 प्रतिशत बढ़कर 4.01 करोड़ रुपये हो गया है। यह पिछले साल की समान तिमाही में 0.90 करोड़ रुपये थी। वहीं, प्रॉफिट ऑफ्टर टैक्स (PAT) में शानदार बढ़ोतरी के बाद 5.26 करोड़ रुपये हो गया। इसके अलावा तिमाही आधार पर कंपनी का रेवेन्यू 384.3 प्रतिशत बढ़कर 281.04 करोड़ रुपये हो गया है। कुल मिलाकर दिसंबर तिमाही में कंपनी की फाइनेंशियल परफॉर्मेंस काफी शानदार रहा है।

कैसा है शेयर का हाल (Murae Organisor Ltd Share Performance)

Murae Organisor Ltd के शेयर का 52 वीक लो 1.04 रुपये है। वहीं 52 वीक हाई 3.03 रुपये है। वर्तमान कंपनी के शेयर 52 वीक लो से 82 फीसदी बढ़ गए हैं। इस महीने जनवरी में अभी तक स्टॉक करीब 5 फीसदी गिर गया है। एक साल में भी शेयर 5 फीसदी तक लुढ़का है। हैरानी की बात ये है कि बीते छह महीने में स्टॉक 39.72 फीसदी चढ़ गया है।

क्या करती है कंपनी? (About Murae Organisor Ltd )

यह कंपनी ईयरम फार्मास्यूटिकल्स लिमिटेड के नाम से भी जानी जाती है। कंपनी भारत और विदेश में फार्मास्युटिकल फॉर्मूलेशन प्रोडक्ट्स भेजती है। दरअसल, कंपनी फार्मास्युटिकल फॉर्मूलेशन प्रोडक्ट्स का निर्माण, मार्केटिंग और डिस्ट्रिब्यूशन करती है। कंपनी के प्रोडक्ट में एंटीबायोटिक्स, एंटी-मलेरिया, एंटी-एलर्जी, एनाल्जेसिक, मल्टीविटामिन आदि शामिल हैं।

डिस्क्लेमर: यह जानकारी केवल सूचना के उद्देश्यों के लिए है और इसे निवेश सलाह के रूप में नहीं समझा जाना चाहिए। निवेश निर्णय लेने से पहले एक वित्तीय सलाहकार से परामर्श करने की सिफारिश की जाती है।