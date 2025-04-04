scorecardresearch
Penny Stock: 50 पैसे के Multibagger Share पर रखें नजर, बोर्ड मीटिंग में लिया गया बड़ा फैसला

अगर आप Penny Stock में निवेश करते हैं तो यह खबर आपके लिए है। आपको Standard Capital Markets Ltd के शेयर पर नजर रखनी चाहिए। दरअसल, हाल ही में हुए बोर्ड मीटिंग में मेंबर्स ने बड़ा फैसला लिया है।

BT बाज़ार डेस्क
New Delhi,UPDATED: Apr 4, 2025 10:42 IST
Standard Capital Markets Limited Share

Standard Capital Markets Ltd के शेयर फोकस में बने हुए है। कंपनी ने स्टॉक एक्सचेंज फाइलिंग में बताया था की हाल ही में हुए बोर्ड मीटिंग में मेंबर्स ने कई फैसले लिए हैं। इन फैसलों के बाद कंपनी के शेयर में तेजी आने की उम्मीद है। बता दें कि शुक्रवार के सत्र में कंपनी के शेयर (Standard Capital Markets Ltd Share) 0.52 रुपये प्रति शेयर पर ट्रेड कर रहे हैं। अगर आप भी पेनी स्टॉक (Penny Stock) में निवेश करते हैं तो आपको इस छुटकु शेयर पर नजर रखनी चाहिए। 

बढ़ने वाले हैं कंपनी के शेयर 

BSE स्टॉक एक्सचेंज फाइलिंग से मिली जानकारी के अनुसार कंपनी अपने शेयरों की संख्या बढ़ाने जा रही है। इसके लिए कंपनी  Memorandum of Association में बदलाव करेगी। कंपनी अब 72 करोड़ से ज्यादा नए शेयर निकालेगी और ये शेयर उन लोगों को मिलेंगे जो कंपनी के मालिक नहीं हैं। ये शेयर पुराने कर्ज को शेयर में बदलकर (loan to equity) दिए जाएंगे।

दुबई में शुरू होगा कारोबार

कंपनी अब सिर्फ भारत में ही नहीं, विदेश में भी काम शुरू करना चाहती है। इसके लिए Dubai International Financial Centre (DIFC) में एक नई कंपनी खोली जाएगी। वहां से कंपनी मिडल ईस्ट और अफ्रीका जैसे देशों में बिजनेस से जुड़ी सर्विस देगी जैसे—कर्ज देना (trade finance), इनवॉइस छूट (invoice discounting) और प्रोजेक्ट के लिए फंडिंग (project finance)। ये सब काम RBI की मंजूरी के बाद शुरू होगा।

कैसी है कंपनी की परफॉर्मेंस (Standard Capital Markets Ltd Financial Performance)

पिछले वित्त वर्ष की तीसरी तिमाही में कंपनी की कमाई में जोरदार बढ़त देखी गई है। Q3 FY25 में कंपनी की कुल बिक्री 20.28 करोड़ रुपये रही, जो Q2 FY25 में सिर्फ 9.84 करोड़ थी। लेकिन इस बार कंपनी को ज्यादा घाटा हुआ। तीसरी तिमाही में कंपनी का टोटल लॉस 45.10 करोड़ रुपये रहा, जबकि Q2 में सिर्फ 0.70 करोड़ का। पूरे साल में अब तक 38.16 करोड़ की कमाई हुई और 44.05 करोड़ का घाटा हुआ है।

स्टॉक की परफॉर्मेंस (Standard Capital Markets Ltd Share Performance)

कंपनी का मार्केट कैप 92 करोड़ रुपये है। खास बात दिसंबर 2024 तक कंपनी का 86% हिस्सा आम लोगों (public) के पास है और सिर्फ 14% मालिकों (promoters) के पास है। इस कंपनी के शेयर ने 3 साल में 560% और 5 साल में 1,225% का रिटर्न (multibagger returns) दिया है।

Disclaimer: ये आर्टिकल सिर्फ जानकारी के लिए है और इसे किसी भी तरह से इंवेस्टमेंट सलाह के रूप में नहीं माना जाना चाहिए। BT Bazaar अपने पाठकों और दर्शकों को पैसों से जुड़ा कोई भी फैसला लेने से पहले अपने वित्तीय सलाहकारों से सलाह लेने का सुझाव देता है।
Apr 4, 2025