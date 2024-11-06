scorecardresearch
Newsशेयर बाज़ार₹3 से सीधा ₹45 पर पहुंचा Penny stock, ताबड़तोड़ तेजी जारी!

मंगलवार को 4 प्रतिशत की गिरावट को तोड़ते हुए Indrayani Biotech के शेयर में बुधवार को 5 प्रतिशत अपर सर्किट लग गया। इंद्रायणी बायोटेक के शेयरों ने पिछले 8 सत्रों में से 7 सत्रों में तेजी देखने को मिली है।

Harsh Verma
Delhi,UPDATED: Nov 6, 2024 15:34 IST

शेयर हिस्ट्री

इंद्रायणी बायोटेक के शेयरों ने एक हफ्ते में 10 प्रतिशत से अधिक की बढ़ोतरी की है, लेकिन पिछले तीन महीनों में 17% से अधिक गिरावट आई है और साल 2024 (YTD) में यह लगभग 30% गिर चुका है। हालांकि यह पेनी स्टॉक लंबी अवधि में मल्टीबैगर रिटर्न दे चुका है। पिछले 5 सालों में कंपनी के शेयरों ने 851 प्रतिशत की बढ़ोतरी हुई है।  जबकि यह पेनी स्टॉक 7 सालं में 1,200% बढ़ चुका है। BSE पर इंद्रायणी बायोटेक के शेयर ने 20 जनवरी को ₹99.70 प्रति शेयर का 52 वीक के हाई के लेवल को छुआ था, जबकि 28 अक्टूबर को ₹35.00 का 52 वीक लो के लेवल को देखा गया।

कंपनी ने दी बड़ी जानकारी

हाल ही में स्टॉक एक्सचेंजों ने कंपनी से शेयर मूल्य में उतार-चढ़ाव पर सफाई मांगी थी। कंपनी ने कहा कि उसने समय-समय पर सभी महत्वपूर्ण घटनाओं, सूचनाओं और घोषणाओं का खुलासा किया है, जो कंपनी के संचालन/प्रदर्शन पर प्रभाव डाल सकती हैं, जिसमें कोई भी प्राइस संवेदनशील जानकारी शामिल है, जैसा कि SEBI विनियमन के तहत आवश्यक है। कंपनी ने आगे कहा है कि हम यह स्पष्ट करना चाहते हैं कि वर्तमान में कोई भी लंबित महत्वपूर्ण सूचना/घोषणा नहीं है, जो कंपनी की प्राइस/वॉल्यूम मूवमेंट पर प्रभाव डाल सकती हो या जिसे रेग्युलेटर आवश्यकताओं के तहत खुलासा करना आवश्यक हो। हम मानते हैं कि कंपनी के शेयर प्राइस में यह उतार-चढ़ाव पूरी तरह से बाजार के जरिए हो रहा है। और इस मामले में कंपनी की कोई भूमिका नहीं है।

फाइनेंशियल्स

अगर Indrayani Biotech की वित्तीय सेहत देखें तो Q1FY25 के लिए ₹0.85 करोड़ का नेट प्रॉफिट दर्ज किया, जो पिछले साल की समान तिमाही में ₹0.21 करोड़ था। वहीं जून 2024 में समाप्त तिमाही में कंपनी के नेट सेल्स ₹31.53 करोड़ रहे, जो पिछले साल की समान तिमाही के ₹42.31 करोड़ से 25.49% कम थे।

होल्डिंग पैटर्न

शेयर होल्डिंग पैटर्न को देखें तो प्रमोटर्स की हिस्सेदारी 33.40 प्रतिशत है। वहीं DIIs की होल्डिंग 5.59 प्रतिशत है। साथ ही 214 करोड़ की मार्केट कैप वाली कंपनी पर 113 करोड़ का कर्ज है।

डिस्क्लेमर: यह जानकारी केवल सूचना के उद्देश्यों के लिए है और इसे निवेश सलाह के रूप में नहीं समझा जाना चाहिए। निवेश निर्णय लेने से पहले एक वित्तीय सलाहकार से परामर्श करने की सिफारिश की जाती है।
 

Disclaimer: ये आर्टिकल सिर्फ जानकारी के लिए है और इसे किसी भी तरह से इंवेस्टमेंट सलाह के रूप में नहीं माना जाना चाहिए। BT Bazaar अपने पाठकों और दर्शकों को पैसों से जुड़ा कोई भी फैसला लेने से पहले अपने वित्तीय सलाहकारों से सलाह लेने का सुझाव देता है।
Nov 6, 2024