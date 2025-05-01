Penny Stock: आज हम आपको एक ऐसे पेनी स्टॉक के बारे में बताने जा रहे है जो पहले तो ₹41 से टूटकर ₹1 पर आया गया और फिर अब स्टॉक ने निवेशकों को पिछले 5 साल में 6 गुना रिटर्न दिया है। जिस शेयर की आज हम बात कर रहे हैं उसका नाम है Indian Infotech & Software Ltd.

Indian Infotech एक NBFC कंपनी है। बीते कारोबारी दिन यानी 30 अप्रैल को कंपनी के 20,87,027 इक्विटी शेयरों में ट्रेड हुआ है। बुधवार को कंपनी का शेयर बीएसई पर 1.94% या 0.02 रुपये गिरकर 1.01 रुपये पर बंद हुआ था।

₹41 से टूटकर ₹1 पर आया भाव

2 अगस्त 2013 को Indian Infotech के स्टॉक की कीमत 41.87 रुपये थी। यहां से यह शेयर गिरकर अब 1 रुपये पर आ गया है। यानी पिछले 12 साल में इस शेयर की कीमत 40 रुपये कम हुई है।

5 साल में 6 गुना पैसा

पांच साल पहले 30 अप्रैल 2020 को इस शेयर की कीमत सिर्फ 0.17 रुपये था जो अब बढ़कर 1.01 रुपये हो गया है।

हालांकि अगर पिछले 5 साल में देखें तो इस शेयर ने 494% का रिटर्न यानी करीब 500% का रिटर्न दिया है। यानी निवेशकों का पैसा पिछले 5 साल में 6 गुना हुआ है। मतलब अगर किसी निवेशक ने पांच साल पहले इस स्टॉक में अगर सिर्फ 10,000 रुपये का भी निवेश किया होता तो आज उसके पास 58,823 यानी करीब 60,000 रुपये होता।

Indian Infotech Share Price History

BSE Analytics के मुताबिक कंपनी का शेयर पिछले 1 हफ्ते में 6 प्रतिशत से अधिक, पिछले 1 महीने में भी 6 प्रतिशत से अधिक, पिछले 3 महीने में 21 प्रतिशत से अधिक और पिछले 6 महीने में 24 प्रतिशत से अधिक टूटा है।

सालाना आधार पर देखें तो पिछले 1 साल में शेयर 28 प्रतिशत से अधिक, पिछले 2 साल में 18 प्रतिशत से अधिक और पिछले 3 साल में 72 प्रतिशत से अधिक गिरा है।

वहीं पिछले 5 साल में स्टॉक 494 प्रतिशत और पिछले 10 साल में 146 प्रतिशत चढ़ा है।