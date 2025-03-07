scorecardresearch
शेयर बाज़ार₹75 से टूटकर ₹4 पर आया भाव! अब 5 साल में दिया 2000% से ज्यादा का रिटर्न, ₹10,000 बन जाता ₹2 लाख - आपके पास है?

BT Bazaar आपके लिए एक ऐसे ही शेयर तलाश कर लाया है जिसका भाव 75 रुपये से टूटकर 4 पर आ गया है लेकिन पिछले 5 साल में स्टॉक का रिटर्न 2000 प्रतिशत से ज्यादा है।

Gaurav Kumar
Delhi,UPDATED: Mar 7, 2025 11:23 IST

Penny Stock: शेयर बाजार में आपको ऐसे कई स्टॉक मिल जाएंगे जिनमें तगड़ी गिरावट हुई है लेकिन दोबारा से ऐसे स्टॉक फिर खड़े हुए है और निवेशकों को बंपर रिटर्न दिया है। BT Bazaar आपके लिए एक ऐसे ही शेयर तलाश कर लाया है जिसका भाव 75 रुपये से टूटकर 4 पर आ गया है लेकिन पिछले 5 साल में स्टॉक का रिटर्न 2000 प्रतिशत से ज्यादा है। 

17 अगस्त 1995 को शेयर की कीमत 75 रुपये पर भी जो वर्तमान मे 4.5 रुपये है। वहीं पांच साल पहले यानी 6 मार्च 2020 को यह स्टॉक केवल 0.21 रुपये का था। जिस शेयर की आज हम बात कर रहे हैं उसका नाम है India Steel Works Ltd.

अगर 0.21 रुपये पर किसी निवेशक ने इस शेयर में सिर्फ 10,000 रुपये का निवेश किया होता तो उसे India Steel Works के 10,000 ÷ 0.21 = 47,619 इक्विटी शेयर मिले होते। 

07 मार्च 2025 को 1 इक्विटी शेयर की कीमत 4.5 रुपये है। इस हिसाब से देखें तो उस निवेशक के पास 47,619 × 4.5  = 2,14,285 रुपये (₹2.14 लाख) का क़ॉर्पस होता। 

India Steel Works Share Price

सुबह 11:10 बजे तक बीएसई पर शेयर 1.12% या 0.05 रुपये की तेजी के साथ 4.52 रुपये पर ट्रेड कर रहा था।

India Steel Works Share Price History

BSE Analytics के मुताबिक कंपनी का शेयर पिछले 1 हफ्ते में 11 प्रतिशत से अधिक चढ़ा है। हालांकि पिछले 1 महीने में शेयर 8 प्रतिशत से अधिक और पिछले 3 महीने में 26 प्रतिशत से अधिक गिरा है। वहीं पिछले 6 महीने में स्टॉक 21 प्रतिशत से अधिक चढ़ा है। 

सालाना आधार पर देखें तो शेयर पिछले 1 साल में 50 प्रतिशत से अधिक, पिछले 2 साल में 172 प्रतिशत से अधिक पिछले 3 साल में 20 प्रतिशत से अधिक और पिछले 5 साल में 2042 प्रतिशत से ज्यादा चढ़ा है। 

Disclaimer: ये आर्टिकल सिर्फ जानकारी के लिए है और इसे किसी भी तरह से इंवेस्टमेंट सलाह के रूप में नहीं माना जाना चाहिए। BT Bazaar अपने पाठकों और दर्शकों को पैसों से जुड़ा कोई भी फैसला लेने से पहले अपने वित्तीय सलाहकारों से सलाह लेने का सुझाव देता है।
Mar 7, 2025