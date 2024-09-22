Multibagger Stock: एक तरफा रैली के बाद भी शेयर अभी और भागेगा?



पिछले कुछ सालों में इस स्मॉल स्टॉक की ग्रोथ को देखकर निवेशक काफी आकर्षित हुए हैं। इतने मजबूत प्रदर्शन के बावजूद मार्केट एनालिस्ट इस स्टॉक के भविष्य को लेकर काफी बुलिश दिख रहे हैं। आइये कंपनी, उसके फंडामेंटल्स और नए टारगेट के बारे में जानते हैं।

एकतरफा रैली

कंपनी का नाम Hi-Tech Pipes है। ये स्मॉल कैप स्टॉक पिछले कुछ सालों में अपने शेयरधारकों के लिए मल्टीबैगर साबित हुई है। 2 सालों में 150% की बढ़ोतरी, 4 सालों में 1,765% और इतना ही नहीं सितंबर 2022 से इस स्टॉक ने एकतरफा रैली बनाई हुई है, जिससे ₹82.3 प्रति शेयर से बढ़कर स्टॉक ₹205.24 प्रति शेयर तक पहुंच गया है।

बिजनेस मॉडल

Hi-Tech Pipes, इलेक्ट्रिक रेज़िस्टेंस वेल्डिंग (ERW) पाइप्स के प्रमुख निर्माता और सप्लायर कंपनी है। यह विभिन्न उद्योगों के लिए स्टील ट्यूब और पाइप बनाने में विशेषज्ञता रखती है, जिसमें इंफ्रास्ट्रक्चर, दूरसंचार, रक्षा, रेलवे, हवाई अड्डे, रियल एस्टेट और ऑटोमोबाइल शामिल हैं। 750,000 मीट्रिक टन की इंस्टॉल कैपिसिटी और 6 मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी के साथ, इसके प्रोडक्ट्स 525 से ज्यादा डीलरों के मजबूत नेटवर्क के जरिए से 17 राज्यों में डिस्ट्रिब्यूशन किए जाते हैं। वर्तमान में, कंपनी का रेवेव्यू का लगभग 28 प्रतिशत वैल्यू-एडेड प्रोडक्ट्स (VAP) से आता है।

फंडामेंटल्स

Hi-Tech Pipes वित्त वर्ष 2024-28E के दौरान एंड-यूज सेक्टर में मजबूत वृद्धि और 27.3 प्रतिशत के वॉल्यूम ग्रोथ के आधार पर 27.9 प्रतिशत का रेवेन्यू CAGR हासिल करेगा। ये प्रोजेक्शन है कि हाई-टेक FY28E तक प्रति टन ₹4,318 का EBITDA प्राप्त करेगा, जो 10.1 प्रतिशत का CAGR दर्शाता है। ये बढ़ोतरी वैल्यू-एडेड प्रोडक्ट्स (VAP) के हिस्से के 45-50 प्रतिशत तक बढ़ने की उम्मीद से की जा रही है। इसके अलावा, ये प्रोजेक्शन है कि हाई-टेक FY28E तक ₹443 करोड़ का EBITDA रिपोर्ट करेगा और EPS में FY24-28E के दौरान 45.1 प्रतिशत CAGR की वृद्धि की उम्मीद है, जो FY24 में ₹2.9 से बढ़कर FY28E में ₹13.0 तक पहुँच जाएगा।

कहां तक जाएगा स्टॉक?

घरेलू ब्रोकरेज फर्म Midas Equities को स्टॉक में 44% और बढ़ने की उम्मीद है। साथ ही उनका कहना है कि स्टॉक में खरीदारी की सलाह दी है। साथ ही इसका टागरेट प्रति शेयर ₹296 तय किया है। ब्रोकरेज का कहना है कि कंपनी भारतीय सरकार की इंफ्रास्ट्रक्चर पहलों से महत्वपूर्ण फायदा हासिल करने वाली है। इसकी क्षमता को दोगुना करने और वैल्यू-एडेड प्रोडक्ट्स (VAP) के हिस्से को बढ़ाने की योजनाओं के साथ, कंपनी प्रॉफिट वृद्धि के लिए अच्छी स्थिति में है। ब्रोकरेज के मुताबिक, देश की स्टील उत्पादन क्षमता FY22 में 122 MT से FY30 तक 193 MT तक बढ़ने की उम्मीद है, जो 5.9 प्रतिशत का CAGR दर्शाता है। स्टील के प्रमुख उपभोक्ताओं में, इसे उम्मीद है कि स्ट्रक्चल स्टील ट्यूब्स का CAGR 9.8 प्रतिशत की वृद्धि के साथ FY23 में 9 MT से FY30 में 17.3 MT तक बढ़ेगा।

डिस्क्लेमर: बिजनेस टुडे की ओर से किसी भी स्टॉक में खरीदारी की सलाह नहीं दी जा रही है। कहीं भी निवेश से पहले अपने वित्तीय सलाहकार की राय लें।