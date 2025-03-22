इस ‘छोटू’ शेयर के रिटर्न के सामने बड़े-बड़े फेल! 70 पैसा का स्टॉक ₹70 रुपये पार - करोड़पति बने निवेशक
Multibagger Penny Stock: शेयर बाजार में पिछले कारोबारी हफ्ते में आखिरी के तीन दिनों में शानदार रैली देखने को मिली थी। ऐसे में आज हम आपके लिए हर दिन की तरह आज भी एक ऐसा शेयर लेकर आए हैं जो जिसने निवेशकों को सिर्फ 5 साल की अवधि में 9000% से ज्यादा का रिटर्न देकर मालामाल कर दिया है।
इस शेयर ने निवेशकों के 1 लाख रुपये के निवेश को करीब 1 करोड़ रुपये के कॉर्पस में बदल दिया है। जिस छोटू स्टॉक की आज हम बात कर रहे हैं उसका नाम है Eraaya Lifespaces Ltd.
Eraaya Lifespaces Share Price
यह शेयर शुक्रवार 21 मार्च को बीएसई पर 0.50% या 0.36 रुपये टूटकर 72.32 रुपये पर बंद हुआ था।
Eraaya Lifespaces Share Price Return
BSE Analytics के मुताबिक कंपनी का शेयर पिछले 1 हफ्ते में 2 प्रतिशत से ज्यादा, पिछले 1 महीने में 7 प्रतिशत से अधिक, पिछले 3 महीने में 53 प्रतिशत से अधिक और पिछले 6 महीने में 62 प्रतिशत से अधिक टूटा है।
सालाना आधार पर देखें तो शेयर पिछले 1 साल में 101 प्रतिशत से अधिक, पिछले 3 साल में 9171 प्रतिशत से अधिक और पिछले 5 साल में 9415 प्रतिशत से अधिक चढ़ा है।
1 लाख लगाने वाले बन गए करोड़पति
30 जुलाई 2020 को शेयर की कीमत सिर्फ 0.76 पैसे थी। अगर इस कीमत पर किसी निवेशक ने 1 लाख रुपये का निवेश किया होता तो उसके पास कंपनी के 1,00,000 ÷ 0.76 = 1,31,578 इक्विटी शेयर होते।
वर्तमान में 1 इक्विटी शेयर की कीमत 72 रुपये है। इस हिसाब से उस निवेशक के पास अभी 1,31,578 × 72 = 94,73,616 रुपये यानी करीब 1 करोड़ रुपये का कॉर्पस होता।
Eraaya Lifespaces Stock Split
बीएसई से मिली जानकारी के मुताबिक कंपनी ने दिसंबर 2024 में 10 रुपये के फेस वैल्यू वाले शेयर को 1 रुपये के फेस वैल्यू में तोड़ा था।
Eraaya Lifespaces के बारे में
एराया लाइफस्पेस लिमिटेड भारत में डिजिटल मार्केटिंग सर्विस देती है। कंपनी प्रोडक्ट और सर्विस को बढ़ावा देने और बेचने के लिए वेबसाइट, ऐप, मोबाइल डिवाइस, सोशल मीडिया, सर्च इंजन और अन्य डिजिटल माध्यमों का उपयोग करके डिजिटल मार्केटिंग सर्विस देती है। प्रदान करती है।