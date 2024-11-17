₹11 से सीधा ₹56 पर छलांग! आए दमदार नतीजे, ऊपर से FIIs की बड़ी हिस्सेदारी

एक ऐसी माइक्रो-कैप कंपनी जो तंबाकू और संबंधित प्रोडक्ट्स के ट्रेडिंग और बिजनेस से जुड़ी है। कंपनी घरेलू और अंतरराष्ट्रीय दोनों बाजारों में काम करती है और US, सिंगापुर, हांगकांग और यूरोपीय देशों में मजबूत उपस्थिति रखती है। कंपनी ने एक शानदार तिमाही नतीजे पोस्ट किए है।

शेयर का नाम Elitecon International Ord है। गुरुवार के सेशन में शेयर में अपर सर्किट देखने को मिला। महज एक साल में शेयर 11 रुपए से सीधा 56 रुपए पर पहुंच गया। इस दौरान स्टॉक ने 410 प्रतिशत रिटर्न दिया है। वर्तमान में कंपनी का मार्केट कैप 6.80 करोड़ रुपये है और इसने पिछले 1 महीने में 54 प्रतिशत से अधिक का शानदार रिटर्न जनरेट किया है।

वित्तीय प्रदर्शन

तिमाही परिणामों के मुताबिक एलीटकॉन् इंटरनेशनल लिमिटेड ने सितंबर 2024 में 79.13 करोड़ रुपये का रेवेन्यू रिपोर्ट किया, जबकि पिछले साल इसी तिमाही में यह 49.56 करोड़ रुपये था, जो लगभग 2357 प्रतिशत की सालाना वृद्धि को दर्शाता है। कंपनी ने 8.21 करोड़ रुपये का ऑपरेटिंग प्रॉफिट कमाया, जिसका मार्जिन लगभग 10.38 प्रतिशत था, जबकि पिछले साल यह 1.93 करोड़ रुपये था। कंपनी का शुद्ध प्रॉफिट 8.84 करोड़ रुपये था, जबकि पिछले साल की इसी तिमाही में यह 1.25 करोड़ रुपये था।

सालाना प्रदर्शन

कंपनी ने वित्तीय वर्ष 2024 (FY24) में 57 करोड़ रुपये का रेवेन्यू उत्पन्न किया, जबकि वित्तीय वर्ष 2023 (FY23) में यह 58 करोड़ रुपये था, जो लगभग 2 प्रतिशत की सालाना गिरावट को दर्शाता है। FY24 के लिए ऑपरेटिंग प्रॉफिट 7 करोड़ रुपये था, जबकि FY23 में 76 करोड़ रुपये का घाटा हुआ था। कंपनी ने FY24 में 5 करोड़ रुपये का नेट प्रॉफिट रिपोर्ट किया, जबकि FY23 में 78 करोड़ रुपये का घाटा था।

शेयर होल्डिंग पैटर्न

कंपनी में प्रमोटर्स की हिस्सेदारी 75.00 प्रतिशत है। FIIs की 15.49 प्रतिशत और पब्लिक 9.51 प्रतिशत होल्डिंग है।

डिस्क्लेमर: यह जानकारी केवल सूचना के उद्देश्यों के लिए है और इसे निवेश सलाह के रूप में नहीं समझा जाना चाहिए। निवेश निर्णय लेने से पहले एक वित्तीय सलाहकार से परामर्श करने की सिफारिश की जाती है।

