लगातार 7वें दिन Nifty 50 और Sensex इंडेक्स में गिरावट देखने को मिली। टेक्निकल आधार पर 200 डे मूविंग एवरेज का सपोर्ट भी टूट गया। इस गिरावट के दौर में 8 रुपए के पेनी स्टॉक में जबरदस्त तेजी देखने को मिली है। आइये जानते तमाम डिटेल्स...

Harsh Verma
NEW DELHI,UPDATED: Nov 18, 2024 17:19 IST
लगातार 7वें दिन Nifty 50 और Sensex इंडेक्स में गिरावट देखने को मिली। टेक्निकल आधार पर 200 डे मूविंग एवरेज का सपोर्ट भी टूट गया। इस गिरावट के दौर में 8 रुपए के पेनी स्टॉक में जबरदस्त तेजी देखने को मिली है। आइये जानते तमाम डिटेल्स...

शेयर का नाम East West Freight Carriers Ltd है। सोमवार को इंट्रा डे के दौरान शेयर में 8.50 प्रतिशत की तेजी देखने को मिली। वहीं गुरुवार (14 नवंबर 2024) को भी शेयर में अपर सर्किट देखने को मिला। 

शेयर में तेजी क्यों?
जिसने UAE की कंपनी Erhardt Projects Cargo and Logistics के साथ एक सर्विस कॉन्ट्रैक्ट साइन किया है। East West Freight Carriers Ltd (EWFCL), जो East West Holdings Ltd की सहायक कंपनी है, ने UAE की कंपनी Erhardt के साथ एक महत्वपूर्ण सर्विस समझौता किया है। EWFCL भारत में Erhardt के प्रमुख एजेंट के रूप में काम करेगी और उन्हें कस्टमाइज्ड लॉजिस्टिक्स सपोर्ट देगी। 

वहीं Erhardt, UAE और सऊदी अरब (KSA) में EWFCL के एजेंट के तौर पर काम करेगा। यह साझेदारी कंपनी के लिए 3.5 से 4 करोड़ रुपये के रेवेन्यू का अनुमान लेकर आई है। Erhardt मुख्य रूप से ऑइल एंड गैस, रिन्यूएबल एनर्जी और पावर सेक्टर में इंडस्ट्रियल प्रोजेक्ट लॉजिस्टिक्स और टर्नकी सॉल्यूशंस प्रदान करने में विशेषज्ञ है।

East West Freight Carriers की बुक वैल्यू 5.22 रुपये है। इसका मतलब यह है कि कंपनी के पास अच्छी संपत्तियां हैं, जो निवेशकों को आकर्षित कर सकती हैं। कंपनी में प्रमोटर्स की हिस्सेदारी 60.29 प्रतिशत है जबकि FIIs की महज 0.06 प्रतिशत और पब्लिक होल्डिंग 39.66 प्रतिशत है।

डिस्क्लेमर: यह जानकारी केवल सूचना के उद्देश्यों के लिए है और इसे निवेश सलाह के रूप में नहीं समझा जाना चाहिए। निवेश निर्णय लेने से पहले एक वित्तीय सलाहकार से परामर्श करने की सिफारिश की जाती है।
 

Disclaimer: ये आर्टिकल सिर्फ जानकारी के लिए है और इसे किसी भी तरह से इंवेस्टमेंट सलाह के रूप में नहीं माना जाना चाहिए। BT Bazaar अपने पाठकों और दर्शकों को पैसों से जुड़ा कोई भी फैसला लेने से पहले अपने वित्तीय सलाहकारों से सलाह लेने का सुझाव देता है।
