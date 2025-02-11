Penny Stock: गिरते बाजार में ये पेनी स्टॉक बनाएगा पैसा, आपके पोर्टफोलियो में है ये शेयर?
Stock Market के दोनों सूचकांक गिरावट के साथ कारोबार कर रहा है। इस गिरावट भरे कारोबार में मुनाफा कमाने के लिए पेनी स्टॉक (Penny stock) काफी अच्छा ऑप्शन है। अगर आप भी गिरते बाजार में मुनाफा कमाना चाहते हैं तो हम आपको कुछ ऐसे पेनी स्टॉक के बारे में बताएंगे जिसके माध्यम से आप मुनाफा पा सकते हैं।
Stock Market के दोनों सूचकांक गिरावट के साथ कारोबार कर रहा है। इस गिरावट भरे कारोबार में मुनाफा कमाने के लिए पेनी स्टॉक (Penny stock) काफी अच्छा ऑप्शन है। अगर आप भी गिरते बाजार में मुनाफा कमाना चाहते हैं तो हम आपको कुछ ऐसे पेनी स्टॉक के बारे में बताएंगे जिसके माध्यम से आप मुनाफा पा सकते हैं।
Vama Industries
वामा इंडस्ट्रीज़ के शयरों में सोमवार को 20 फीसदी की तेजी आई थी। आज भी शेयर तेजी के साथ ट्रेड कर रहे हैं। खबर लिखते वक्त कंपनी के शेयर 16 फीसदी से ज्यादा चढ़ गए। यह तेजी आगे भी खबर जारी रहने की उम्मीद है।
Rubra Medica
रुब्रा मेडिका स्टॉक 10 फरवरी को 10% की बढ़त हासिल की है। आज शेयर 2 फीसदी की तेजी के साथ ट्रेड कर रहे हैं। कंपनी के शेयर 14 रुपये प्रति शेयर के भाव पर पहुंच गया। निवेशक इस शेयर को खरीदने में दिलचस्पी दिखा रहे हैं। आज रुब्रा मेडिका के शेयर हरे निशान पर कारोबार कर रहे हैं।
Oriental Trimex
ओरिएंटल ट्रायमैक्स के शेयर दो ट्रेडिंग सेशन से बढ़त के साथ कारोबार कर रहे हैं। कंपनी के स्टॉक प्राइस 10.60 रुपये है। इस स्टॉक में बॉयर्स की दिलचस्पी जारी है। कंपनी के स्टॉक आज हल्की गिरावट के साथ ट्रेड कर रहे हैं।
Baroda Extrusion
बड़ौदा एक्सट्रशन के शेयर 9.33 रुपए प्रति शेयर के पार पहुंच गए हैं। इस शेयर में आज 4.50 फीसदी की गिरावट देखाई दे रही है। हालांकि, उम्मीद है कि कंपनी के शेयर में आगे तेजी आ सकती है।
Shree Rajasthan
श्री राजस्थान स्टॉक सोमार को 10 फीसदी चढ़ गए थे। आज भी शेयर हरे निशान पर हैं। खबर लिखते वक्त स्टॉक 7 फीसदी से अधिक चढ़ गए। अब शेयर 15.83 रुपये प्रति शेयर के पार पहुंच गया है।
डिस्क्लेमर: यह जानकारी केवल सूचना के उद्देश्यों के लिए है और इसे निवेश सलाह के रूप में नहीं समझा जाना चाहिए। निवेश निर्णय लेने से पहले एक वित्तीय सलाहकार से परामर्श करने की सिफारिश की जाती है।