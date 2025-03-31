Penny Stock: 18 दिन में पैसा डबल, इस 10 रुपये के शेयर ने निवेशकों को दिया छप्परफाड़ रिटर्न

scorecardresearch
Newsशेयर बाज़ारPenny Stock: 18 दिन में पैसा डबल, इस 10 रुपये के शेयर ने निवेशकों को दिया छप्परफाड़ रिटर्न

Multibagger Stock: शेयर बाजार में ऐसे कई शेयर हैं जिसने निवेशकों को छप्परफाड़ रिटर्न दिया है। हम भी आपको इस आर्टिकल में 10 रुपये के ऐसे शेयर के बारे में बताएंगे जिसने केवल 18 दिन में निवेश राशि को डबल कर दिया है।

Priyanka Kumari
New Delhi,UPDATED: Mar 31, 2025 15:55 IST
Penny Stock

शेयर बाजार में उतार-चढ़ाव भले ही बना रहे, लेकिन कुछ स्टॉक्स ऐसे हैं जो लगातार दमदार रिटर्न दे रहे हैं। खासकर, कुछ पेनी स्टॉक्स (Penny Stocks) ने निवेशकों को चौंका दिया है। इन्हीं में से एक नाम है कोवेंस सॉफ्टसोल लिमिटेड (Covance Softsol Ltd), जिसने सिर्फ 18 दिनों में निवेशकों का पैसा दोगुना कर दिया है।

लगातार लग रहा है अपर सर्किट 

कोवेंस सॉफ्टसोल के शेयर में लगातार 2 फीसदी का अपर सर्किट लग रहा है। शुक्रवार को भी इस स्टॉक ने बाजार खुलते ही 2% की छलांग लगाई और इसकी कीमत ₹6.67 पर पहुंच गई। इस तेजी के साथ यह शेयर अपने 52-वीक हाई पर ट्रेड कर रहा है।

18 दिन में दिया शानदार रिटर्न 

इस स्टॉक ने केवल एक महीने में ही निवेशकों को 169 फीसदी का रिटर्न दिया है। एक महीने पहले यह शेयर केवल ₹2.48 का था, लेकिन अब इसकी कीमत ₹6.67 तक पहुंच गई है। अगर किसी निवेशक ने एक महीने पहले ₹1 लाख का निवेश किया होता, तो आज उसकी वैल्यू ₹2.69 लाख हो गई होती। यानी सिर्फ 18 दिनों में पैसा दोगुना और एक महीने में ₹1 लाख पर ₹1.69 लाख का फायदा।

लिस्टिंग के बाद से ही तगड़ा मुनाफा

कोवेंस सॉफ्टसोल के शेयर फरवरी 2025 में स्टॉक एक्सचेंज पर लिस्ट हुए थे। 24 फरवरी को यह शेयर ₹2.16 पर बंद हुआ था, और अब तक यह 209% का रिटर्न दे चुका है। यानी इसने लिस्टिंग के दिन ₹1 लाख का निवेश किया था, उसकी रकम अब ₹3 लाख से ज्यादा हो गई है।

क्या काम करती है Covance Softsol Ltd?

कोवेंस सॉफ्टसोल लिमिटेड एक सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट और इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी से जुड़ी कंपनी है। इसकी सर्विस में डेटा ट्रांसफॉर्मेशन, क्लाउड सर्विसेज, डेटा एनालिटिक्स आदि शामिल हैं।

कंपनी के क्लाइंट्स की लिस्ट भी काफी दमदार है। इसमें आर्सेलर मित्तल, अमेरिका का डिफेंस डिपार्टमेंट और एचबीओ जैसी बड़ी कंपनियां शामिल हैं। इस कंपनी का रजिस्टर्ड ऑफिस तेलंगाना में है और इसका मार्केट कैप ₹9.85 करोड़ है।

क्या अभी निवेश करना सही रहेगा?

कोवेंस सॉफ्टसोल जैसे पेनी स्टॉक्स में जबरदस्त तेजी देखने को मिलती है, लेकिन इनमें रिस्क भी उतना ही ज्यादा होता है। यह स्टॉक पिछले कुछ दिनों में लगातार अपर सर्किट हिट कर रहा है, जिससे इसमें हाई वोलैटिलिटी बनी हुई है। अगर आप शॉर्ट-टर्म में रिस्क लेकर तेजी का फायदा उठाना चाहते हैं, तो आपको बाजार के ट्रेंड पर नजर रखनी होगी। लेकिन लॉन्ग-टर्म निवेशकों को इसमें थोड़ा सावधानी से निवेश करना चाहिए, क्योंकि पेनी स्टॉक्स में गिरावट भी उतनी ही तेज हो सकती है।

Disclaimer: ये आर्टिकल सिर्फ जानकारी के लिए है और इसे किसी भी तरह से इंवेस्टमेंट सलाह के रूप में नहीं माना जाना चाहिए। BT Bazaar अपने पाठकों और दर्शकों को पैसों से जुड़ा कोई भी फैसला लेने से पहले अपने वित्तीय सलाहकारों से सलाह लेने का सुझाव देता है।
