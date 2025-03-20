Penny Stock: ₹10 वाला स्टॉक काट रहा बवाल, 6 महीने में मल्टीबैगर - निवेशक मालामाल

Multibagger Penny Stock: जब बात पेनी स्टॉक की आती है तो यह काफी आकृषक लगता है लेकिन पेनी स्टॉक जितने रिवॉर्डिंग होते हैं उतने ही रिस्की भी होते हैं। हालांकि अगर सही रिसर्च कर इन पेनी स्टॉक्स में निवेश किया जाए तो बंपर रिटर्न पाने से आपको कोई नहीं रोक सकता।

आज हम जिस शेयर के बारे में आपको बताने जा रहे हैं इसने सिर्फ 6 महीने में ही मल्टीबैगर रिटर्न कर निवेशकों को मालामाल कर दिया है।

फाइनेंशियल सर्विस सेक्टर की इस कंपनी का नाम Bridge Securities Ltd है। कंपनी के शेयर ने निवेशकों को 2 साल में 1400% से ज्यादा का रिटर्न दिया है।

10 हजार को बना दिया 2.5 लाख

इस शेयर ने निवेशकों को मालामाल कर दिया है। 4 मई 2020 को इस शेयर की कीमत मात्र 0.43 रुपये थी। अगर इस कीमत पर किसी निवेशक ने सिर्फ 10,000 रुपये का मामूली निवेश किया होता तो उसके पास Bridge Securities के 25000 इक्विटी शेयर होते।

वर्तमान में 1 इक्विटी शेयर की कीमत 10 रुपये है। इस हिसाब से उस निवेशक के पास अभी 250000 रुपये यानी 2.5 लाख रुपये कॉर्पस होता।

Bridge Securities Share Price

दोपहर 3:07 बजे तक शेयर बीएसई पर 0.74% या 0.08 रुपये टूटकर 10.70 रुपये पर ट्रेड कर रहा था।

Bridge Securities Share Price Return

BSE Analytics के मुताबिक कंपनी का शेयर पिछले 1 हफ्ते में 5 प्रतिशत से अधिक चढ़ा है और पिछले 1 महीने में 6 प्रतिशत से ज्यादा टूटा है। हालांकि पिछले 3 महीने में शेयर 13 प्रतिशत से ज्यादा चढ़ा है।

6 महीने में मल्टीबैगर

इस छोटकू शेयर ने निवेशकों का पैसा सिर्फ 6 महीने में 2 गुना करते हुए 140% से ज्यादा का मल्टीबैगर रिटर्न दिया है।

अगर सालाना आधार पर देखें तो शेयर पिछले 1 साल में 344 प्रतिशत से अधिक, पिछले 2 साल में 1472 प्रतिशत से अधिक, पिछले 3 साल में 503 प्रतिशत से अधिक और पिछले 5 साल में 2447 प्रतिशत से अधिक चढ़ा है।

