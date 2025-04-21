scorecardresearch
Newsशेयर बाज़ारPenny Stock की लिस्ट हुई तैयार, इन 7 छुटकू शेयर ने गिरते बाजार में दिया 10-24 फीसदी का रिटर्न

Penny Stock की लिस्ट हुई तैयार, इन 7 छुटकू शेयर ने गिरते बाजार में दिया 10-24 फीसदी का रिटर्न

Penny Stock List: गिरते बाजार में हर कोई मुनाफा कमाना चाहता है। ऐसे में हमने आपके लिए 7 पेनी स्टॉक की लिस्ट तैयार की है जिसने निवेशकों को 10 से 24 फीसदी का रिटर्न दिया है।

Priyanka Kumari
New Delhi,UPDATED: Apr 21, 2025 12:49 IST
इन छुटकू शेयर ने दिया शानदार रिटर्न

21 अप्रैल 2025 को शेयर बाजार के दोनों सूचकांक तेजी के साथ कारोबार कर रहे थे। बीएसई सेंसेक्स 856.09 अंक या 1.09 फीसदी की तेजी के साथ 79,409.29 अंक पर ट्रेड कर रहा है। वहीं, निफ्टी भी 1.15 फीसदी की बढ़त के साथ 24,125.55 रुपये प्रति शेयर पर कारोबार कर रहा है। शेयर बाजार में इस तेजी के साथ कई ब्लूचिप्स स्टॉक के साथ पेनी स्टॉक (Penny Stock) भी फोकस में हैं। दरअसल, शेयर बाजार में उतार-चढ़ाव के बीच इन पेनी स्टॉक ने निवेशकों को शानदार रिटर्न दिया है।

अगर आप पेनी स्टॉक में निवेश करते हैं या करने का प्लान बना रहे हैं तो आपको नीचे दिए गए स्टॉक्स की लिस्ट को जरूर चेक करना चाहिए।   

वरिमान ग्लोबल एंटरप्राइजेज शेयर (Variman Global Enterprises Share)

Variman Global Enterprises के शेयर सोमवार को 3.31 फीसदी गिरकर 11.99 रुपये प्रति शेयर पर कारोबार कर रहे हैं। इस शेयर ने पिछलें पांच सत्र में   28.65 फीसदी का रिटर्न दिया है। 

ईस्ट वेस्ट फ्रेट कैरियर्स शेयर (East West Freight Carriers Share)

East West Freight Carriers के शेयर आज 4.85 फीसदी की तेजी के साथ 6.70 रुपये प्रति शेयर पर कारोबार कर रहे हैं। कंपनी के स्टॉक ने एक हफ्ते में 27.13 फीसदी का रिटर्न दिया है। 

युवराज हाइजीन प्रोडक्ट शेयर (Yuvraj Hygiene Products Share)

इस कंपनी के शेयर में आज 2 फीसदी का लोअर सर्किट लगा है। स्टॉक 14.31 रुपये प्रति शेयर के भावल पर हैं। स्टॉक के रिटर्न की बात करें तो पिछले पांच साल में शेयर ने 14.02 फीसदी का रिटर्न दिया है। 

केसीएल इन्फ्रा प्रोजेक्ट्स शेयर (KCL Infra Projects Share)

केसीएल इन्फ्रा प्रोजेक्ट्स के स्टॉक 4.29 फीसदी गिरकर 1.56 रुपये प्रति शेयर पर ट्रेड कर रहे हैं। कंपनी के शेयर ने बीते एक हफ्ते में 11.43 फीसदी का रिटर्न दिया है। 

एसबीसी एक्सपोर्ट्स शेयर (SBC Exports Share)

कंपनी के स्टॉक 3.26 फीसदी गिरकर 14.25 रुपये प्रति शेयर पर ट्रेड कर रहे हैं। स्टॉक ने पिछले पांच सत्रों में 9.11 फीसदी का रिटर्न दिया है। 

जीएसीएम टेक्नोलॉजीज लिमिटेड (डीवीआर) शेयर (GACM Technologies Limited (DVR) Share)

1 रुपये से कम के इस स्टॉक ने पिछले पांच सत्रों में 13 फीसदी का रिटर्न दिया है। आज कंपनी के शेयर 5.71 फीसदी गिरकर 0.99 रुपये प्रति शेयर पर कारोबार कर रहे हैं। 

दावंगिरि शुगर कंपनी शेयर (Davangiri Sugar Company Share)

Davangiri Sugar Company के स्टॉक ने बीते हफ्ते 12 फीसदी का रिटर्न दिया है। कंपनी के शेयर आज 0.74 फीसदी की बढ़त के साथ 4.08 रुपये प्रति शेयर पर ट्रेड कर रहा था। 

Disclaimer: ये आर्टिकल सिर्फ जानकारी के लिए है और इसे किसी भी तरह से इंवेस्टमेंट सलाह के रूप में नहीं माना जाना चाहिए। BT Bazaar अपने पाठकों और दर्शकों को पैसों से जुड़ा कोई भी फैसला लेने से पहले अपने वित्तीय सलाहकारों से सलाह लेने का सुझाव देता है।
