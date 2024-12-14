scorecardresearch
BT TV
SIGN IN
Dark Mode
Newsशेयर बाज़ारDividend, Bonus, Stock Split: PC Jeweller, Shish Industries, Sacheta Metals समेत कई स्टॉक्स पर खबर

Dividend, Bonus, Stock Split: PC Jeweller, Shish Industries, Sacheta Metals समेत कई स्टॉक्स पर खबर

दलाल स्ट्रीट पर निवेशक अगले हफ्ते PC Jeweller, Linc, Sky Gold, Sacheta Metals जैसी कंपनियों पर ध्यान केंद्रित करेंगे। 10 से अधिक कंपनियों के शेयर एक्स-डिविडेंड के तौर पर ट्रेड करेंगे, जिनमें डिविडेंड भुगतान, बोनस शेयर इश्यू और स्टॉक स्प्लिट जैसी अगले 5 दिनों के लिए निर्धारित हैं।

Advertisement
Harsh Verma
Harsh Verma
NEW DELHI,UPDATED: Dec 14, 2024 13:51 IST
Many of these companies will also announce record dates for dividends, which determine which shareholders are eligible for dividend payments.
Many of these companies will also announce record dates for dividends, which determine which shareholders are eligible for dividend payments.

दलाल स्ट्रीट पर निवेशक अगले हफ्ते PC Jeweller, Linc, Sky Gold, Sacheta Metals जैसी कंपनियों पर ध्यान केंद्रित करेंगे। 10 से अधिक कंपनियों के शेयर एक्स-डिविडेंड के तौर पर ट्रेड करेंगे, जिनमें डिविडेंड भुगतान, बोनस शेयर इश्यू और स्टॉक स्प्लिट जैसी अगले 5 दिनों के लिए निर्धारित हैं। इन कंपनियों में से कई डिविडेंड के लिए रिकॉर्ड डेट भी घोषित करेंगी, जो यह निर्धारित करती हैं कि कौन से शेयरधारक डिविडेंड भुगतान के योग्य हैं।

advertisement

अगले हफ्ते के लिए एक्स-डिविडेंड ट्रेडिंग स्टॉक्स:

PC Jeweller
कंपनी ने स्टॉक स्प्लिट की घोषणा की है, जिसमें प्रत्येक 10 रुपए के फेस वैल्यू वाले एक शेयर को 10 रुपये के फेस वैल्यू के 1-1 शेयरों में विभाजित किया जाएगा। इस प्रक्रिया के लिए रिकॉर्ड डेट और एक्स-डेट 16 दिसम्बर 2024 को निर्धारित की गई है।

Sky Goldकंपनी के बोर्ड ने 9:1 के रेश्यो में बोनस शेयर जारी करने की मंजूरी दी है। इसका मतलब ये हुआ कि अगर आप एक शेयर खरीदते हैं तो बदले में 9 शेयर मिलेंगे। पात्र शेयरधारकों को निर्धारित करने के लिए रिकॉर्ड डेट सोमवार, 16 दिसम्बर 2024 है।

Shish Industries
कंपनी ने एक स्टॉक स्प्लिट की घोषणा की है, जिसमें प्रत्येक Rs 10 के फेस वैल्यू वाले एक शेयर को 10 रुपये के फेस वैल्यू के 1-1 शेयरों में विभाजित किया जाएगा। इस घोषणा के लिए रिकॉर्ड डेट और एक्स-डेट 17 दिसम्बर 2024 हैं।

Rajeshwari Cans
कंपनी ने 1:1 के अनुपात में बोनस शेयर जारी करने की घोषणा की है, यानी प्रत्येक 1 मौजूदा Rs 10 के शेयर के बदले 1 बोनस शेयर मिलेगा। पात्रता के लिए रिकॉर्ड डेट गुरुवार, 19 दिसम्बर 2024 निर्धारित की गई है। यह ध्यान देना महत्वपूर्ण है कि कंपनी बीएसई पर Enhanced Surveillance Measure - स्टेज 1 के तहत है।

Bharat Seats
कंपनी ने प्रत्येक 1 शेयर के लिए 1 बोनस शेयर जारी करने की घोषणा की है, जो रिकॉर्ड डेट के आधार पर शेयरधारकों के पास होगा। स्टॉक 20 दिसम्बर 2024 को एक्स-डेट पर ट्रेड करेगा।

Linc
कंपनी को दो अलग-अलग कॉर्पोरेट एक्शन के लिए ध्यान केंद्रित किया जाएगा। सबसे पहले कंपनी ने एक स्टॉक स्प्लिट की घोषणा की है, जिसमें प्रत्येक Rs 10 के फेस वैल्यू वाले शेयर को 2 Rs 5 के फेस वैल्यू वाले शेयरों में विभाजित किया जाएगा। इसके अलावा 1:1 के रेश्यो में बोनस शेयर जारी करने की मंजूरी भी दी गई है यानि प्रत्येक मौजूदा Rs 5 के शेयर के बदले 1 नए पूरी तरह से भुगतान किए गए Rs 5 के शेयर मिलेंगे। इन दोनों एक्शन के लिए रिकॉर्ड डेट और एक्स-डेट 20 दिसम्बर 2024 तय की गई हैं।

Ex-Date:
एक्स-डेट वह तारीख होती है, जिसके बाद कंपनी के शेयरों के खरीदार को डिविडेंड या बोनस प्राप्त करने का अधिकार नहीं होता। यदि आप इस तारीख के बाद शेयर खरीदते हैं, तो आप डिविडेंड या बोनस के लिए पात्र नहीं होंगे। एक्स-डेट कंपनी के जरिए निर्धारित की जाती है।

advertisement

Disclaimer: ये आर्टिकल सिर्फ जानकारी के लिए है और इसे किसी भी तरह से इंवेस्टमेंट सलाह के रूप में नहीं माना जाना चाहिए। BT Bazaar अपने पाठकों और दर्शकों को पैसों से जुड़ा कोई भी फैसला लेने से पहले अपने वित्तीय सलाहकारों से सलाह लेने का सुझाव देता है।
Edited By:
harsh verma
Published On:
Dec 14, 2024