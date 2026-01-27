Paytm Share: फिनटेक कंपनी, पेटीएम (Paytm) की पेरेंट कंपनी, One 97 Communications के शेयरों में हाल के हफ्तों में तेज दबाव देखने को मिला है। बीते एक महीने में शेयर करीब 14% टूट चुका है। इसकी बड़ी वजह Payment Infrastructure Development Fund (PIDF) को लेकर बाजार में फैली चिंता मानी जा रही है। हालांकि ब्रोकरेज फर्म JM Financial का कहना है कि यह घबराहट जरूरत से ज्यादा है।

आज दोपहर 12:25 बजे तक स्टॉक बीएसई पर 0.95% या 10.85 रुपये गिरकर 1129.90 रुपये पर ट्रेड कर रहा था और एनएसई पर स्टॉक 0.75% या 8.50 रुपये टूटकर 1,130.30 रुपये पर कारोबार कर रहा था।

PIDF को लेकर क्यों बढ़ी बेचैनी?

JM Financial के मुताबिक, एक निजी कंपीटिटर के ड्राफ्ट प्रॉस्पेक्टस में यह बात सामने आई कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया (RBI) समर्थित PIDF स्कीम दिसंबर 2025 के बाद रिन्यू नहीं की गई। यह स्कीम छोटे शहरों में डिजिटल पेमेंट टूल्स को सब्सिडी देती है। इसी आशंका के बाद पेटीएम के शेयर पर दबाव बढ़ा।

ब्रोकरेज क्यों मानता है चिंता बेवजह?

ब्रोकरेज का कहना है कि PIDF को लेकर कोई आधिकारिक घोषणा नहीं हुई है, लेकिन बाजार ने मान लिया है कि स्कीम हमेशा के लिए खत्म हो गई है। JM Financial ने इस रिएक्शन को ‘प्रीमेच्योर’ बताया और कहा कि यह व्यापक रिस्क-ऑफ सेंटिमेंट का नतीजा है।

कम असर, मजबूत कमाई का अनुमान

JM Financial के मुताबिक, EBITDA पर असर पहले अनुमानित 17% की बजाय FY27 में घटकर 11% रह सकता है। ब्रोकरेज का अनुमान है कि कंपनी FY28 में 25.9 अरब रुपये का EBITDA दर्ज करेगी। रिपोर्ट के मुताबिक वर्तमान कीमत पर शेयर करीब 23x EV/FY28E EBITDA पर ट्रेड कर रहा है, जो 25% रेवेन्यू CAGR वाली कंपनी के लिए आकर्षक है।

Paytm Share Price Target

ब्रोकरेज ने पेटीएम पर ‘Buy’ रेटिंग बरकरार रखते हुए मार्च 2027 का टारगेट प्राइस 1,740 रुपये रखा है। यह FY28 के अनुमानित EBITDA के 40 गुना वैल्यूएशन पर आधारित है। मौजूदा स्तरों से इसमें करीब 53% की तेजी की संभावना जताई गई है।