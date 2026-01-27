scorecardresearch
BT TV
SIGN IN
Dark Mode
Newsशेयर बाज़ार 1 हफ्ते में 25% चढ़ा ये ईवी स्टॉक! आज भी है शानदार तेजी - ₹50 से कम है शेयर का भाव, आपका दांव है?

1 हफ्ते में 25% चढ़ा ये ईवी स्टॉक! आज भी है शानदार तेजी - ₹50 से कम है शेयर का भाव, आपका दांव है?

इस शेयर में आज शानदार तेजी देखने को मिल रही है। 739.19 करोड़ रुपये के मार्केट कैप वाली इस कंपनी का स्टॉक में आज 10% से ज्यादा की तेजी देखने को मिली है। यह शेयर सिर्फ 1 हफ्ते में 25 प्रतिशत चढ़ा है।

Advertisement
Gaurav Kumar
Gaurav Kumar
Delhi,UPDATED: Jan 27, 2026 10:34 IST

EV Stock: शेयर बाजार में जारी तेजी के बीच स्मॉल-कैप ईवी कंपनी, Mercury Ev-Tech Ltd के शेयर में आज शानदार तेजी देखने को मिल रही है। 739.19 करोड़ रुपये के मार्केट कैप वाली इस कंपनी का स्टॉक में आज 10% से ज्यादा की तेजी देखने को मिली है। यह शेयर सिर्फ 1 हफ्ते में 25 प्रतिशत चढ़ा है।

advertisement

फिलहाल खबर लिखे जानें तक स्टॉक सुबह 10:29 बजे तक बीएसई पर 7.30% या 2.65 रुपये चढ़कर 38.93 रुपये पर कारोबार कर रहा था। सुबह 9:54 बजे तक कंपनी के 4,39,982 इक्विटी शेयरों में ट्रेड हुआ है। 

5 साल में 5500% से ज्यादा रिटर्न

BSE Analytics के मुताबिक कंपनी का शेयर पिछले 1 हफ्ते में 25 प्रतिशत से अधिक चढ़ा है तो वहीं पिछले 1 महीने में शेयर लगभग सपाट रहा है। वहीं पिछले 1 साल में शेयर 50 प्रतिशत गिरा है। 

हालांकि पिछले 3 साल के दौरान स्टॉक 92 प्रतिशत से अधिक और पिछले 5 साल में 5619 प्रतिशत से अधिक चढ़ा है। 

Mercury Ev Q2 FY26 Results

सितंबर तिमाही में कंपनी का परिचालन से रेवेन्यू सालाना आधार पर करीब 11.36% बढ़कर 15.49 करोड़ रुपये रहा जो एक साल पहले 13.91 करोड़ रुपये था। वहीं Q2 में कुल खर्च 14.56 करोड़ रुपये रहा एक साल पहले 13.07 करोड़ रुपये था। अगर नेट प्रॉफिट की बात करें तो यह सालाना आधार पर करीब 28.36% बढ़कर 1.15 करोड़ रुपये रहा जो एक साल पहले 89.59 लाख रुपये था।

Mercury EV Tech के बारे में 

कंपनी की वेबसाइट से मिली जानकारी के मुताबिक यह कंपनी इलेक्ट्रिक व्हीकल से जुड़ी हर जरूरत का एंड-टू-एंड सॉल्यूशन देती है।कंपनी ई-व्हीकल के मुख्य कंपोनेंट्स जैसे बैटरी, चेसिस और मोटर कंट्रोलर खुद तैयार करती हैं। इसके साथ ही कंपनी के पास CED कोटिंग प्लांट भी है। Mercury EV Tech के प्रोडक्ट पोर्टफोलियो में टू-व्हीलर्स से लेकर बसें, लोडर्स और पैसेंजर व्हीकल्स तक शामिल हैं। 

Disclaimer: ये आर्टिकल सिर्फ जानकारी के लिए है और इसे किसी भी तरह से इंवेस्टमेंट सलाह के रूप में नहीं माना जाना चाहिए। BT Bazaar अपने पाठकों और दर्शकों को पैसों से जुड़ा कोई भी फैसला लेने से पहले अपने वित्तीय सलाहकारों से सलाह लेने का सुझाव देता है।
Edited By:
Gaurav
Published On:
Jan 27, 2026