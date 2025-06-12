scorecardresearch
BT TV
SIGN IN
Dark Mode
Newsशेयर बाज़ारपेटीएम का शेयर धड़ाम! 10% टूटा भाव - यूपीआई और वित्त मंत्री से क्या है कनेक्शन?

पेटीएम का शेयर धड़ाम! 10% टूटा भाव - यूपीआई और वित्त मंत्री से क्या है कनेक्शन?

पेटीएम (One 97 Communications) के शेयर गुरुवार को बीएसई पर 10% तक गिरकर ₹864.40 के इंट्राडे लो पर पहुंच गए।

Advertisement
Gaurav Kumar
Gaurav Kumar
Delhi,UPDATED: Jun 12, 2025 12:21 IST

Paytm Share Price: पेटीएम (One 97 Communications) के शेयर गुरुवार को बीएसई पर 10% तक गिरकर ₹864.40 के इंट्राडे लो पर पहुंच गए। यह गिरावट उस वक्त आई जब वित्त मंत्रालय ने स्पष्ट किया कि यूनिफाइड पेमेंट्स इंटरफेस (UPI) लेनदेन पर मर्चेंट डिस्काउंट रेट (MDR) लगाने की कोई योजना नहीं है।

advertisement

सुबह 10 बजे तक पेटीएम का शेयर लगभग 6% नीचे ट्रेड कर रहा था, जबकि एनएसई निफ्टी 50 में सिर्फ 0.14% की गिरावट देखी गई। यह पेटीएम के लिए फरवरी 2024 के बाद से सबसे बड़ी एक-दिन की गिरावट है।

वित्त मंत्रालय ने बुधवार को एक्स (पूर्व में ट्विटर) पर पोस्ट कर बताया कि MDR लगाए जाने की अटकलें "पूरी तरह झूठी, निराधार और भ्रामक" हैं। मंत्रालय ने लिखा, “ऐसी अटकलें अनावश्यक डर और संदेह पैदा करती हैं। सरकार UPI आधारित डिजिटल भुगतान को पूरी तरह प्रोत्साहित करने के लिए प्रतिबद्ध है।”

इससे पहले कुछ मीडिया रिपोर्ट्स में दावा किया गया था कि सरकार बड़े व्यापारियों पर MDR लागू करने पर विचार कर रही है, जिससे बैंकों और पेमेंट प्रोवाइडर्स को समर्थन मिल सके।

मार्च में पेमेंट्स काउंसिल ऑफ इंडिया (PCI), जिसमें पेटीएम, फोनपे, रेजरपे और अमेज़न पे जैसी बड़ी कंपनियां शामिल हैं, ने सरकार से UPI और रूपे डेबिट कार्ड पर सीमित MDR लागू करने की मांग की थी। PCI का कहना है कि जनवरी 2020 से लागू शून्य MDR नीति के कारण डिजिटल पेमेंट इकोसिस्टम पर भारी दबाव पड़ा है।

PCI ने अनुमान लगाया है कि वर्तमान ₹1,500 करोड़ की सरकारी प्रोत्साहन राशि, सालाना ₹10,000 करोड़ की जरूरतों के मुकाबले बेहद कम है, जिससे नवाचार, साइबर सुरक्षा और ग्राहक सहायता प्रभावित हो सकते हैं।

हालांकि सरकार की ओर से इस विषय पर स्पष्टीकरण आ गया है, लेकिन निवेशकों की चिंता साफ नजर आ रही है, खासकर उन कंपनियों के लिए जिनका बिजनेस मॉडल डिजिटल पेमेंट्स पर आधारित है।

Disclaimer: ये आर्टिकल सिर्फ जानकारी के लिए है और इसे किसी भी तरह से इंवेस्टमेंट सलाह के रूप में नहीं माना जाना चाहिए। BT Bazaar अपने पाठकों और दर्शकों को पैसों से जुड़ा कोई भी फैसला लेने से पहले अपने वित्तीय सलाहकारों से सलाह लेने का सुझाव देता है।
Edited By:
Gaurav
Published On:
Jun 12, 2025