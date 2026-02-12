scorecardresearch
Newsशेयर बाज़ारहॉस्पिटल सेक्टर की इस कंपनी का चमका स्टॉक! 3 लाख से अधिक शेयरों में हुआ ट्रेड

हॉस्पिटल सेक्टर की इस कंपनी का चमका स्टॉक! 3 लाख से अधिक शेयरों में हुआ ट्रेड

गिरावट के बीच हॉस्पिटल सेक्टर की इस कंपनी के शेयर में आज तेजी देखने को मिल रही है। कंपनी का शेयर दोपहर 12 बजे तक बीएसई और एनएसई पर 2.23% या 3.80 रुपये की तेजी के साथ 174.05 रुपये पर कारोबार कर रहा था।

Gaurav Kumar
Delhi,UPDATED: Feb 12, 2026 12:28 IST

कारोबारी हफ्ते के चौथे दिन शेयर बाजार में गिरावट देखने को मिल रही है। दोपहर 12:03 बजे तक बीएसई 0.61% या 516.18 अंक गिरकर 83,717.46 अंक पर कारोबार कर रहा था और एनएसई 0.55% या 143.20 अंक गिरकर 25,810.65 अंक पर ट्रेड कर रहा था।

गिरावट के बीच हॉस्पिटल सेक्टर की कंपनी, पार्क मेडी वर्ल्ड लिमिटेड (Park Medi World Ltd) के शेयर में आज तेजी देखने को मिल रही है। कंपनी का शेयर दोपहर 12 बजे तक बीएसई और एनएसई पर 2.23% या 3.80 रुपये की तेजी के साथ 174.05 रुपये पर कारोबार कर रहा था।

बीएसई पर मौजूद डेटा के मुताबिक सुबह 11:36 बजे तक कंपनी के 3,00,793 इक्विटी शेयरों में ट्रेड हुआ है। कंपनी का शेयर आज बीएसई पर 169.60 रुपये पर खुला था और अभी तक इसने अपना इंट्राडे हाई 179.55 रुपये को टच कर लिया है। 

हाल ही में कंपनी ने अपने फाइलिंग में बताया था कि उसने केपी इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज (KP Hospital/KPIMS) के मौजूदा शेयरधारकों के अधिग्रहण की प्रक्रिया आगे बढ़ाते हुए 30 जनवरी 2026 को K P S Wellness Private Limited का अधिग्रहण पूरा कर लिया है। इसके साथ ही यह कंपनी अब मुख्य कंपनी की सहायक (सब्सिडियरी) बन गई है। वहीं, कंपनी ने यह भी बताया था कि दूसरी इकाई SVPD Healthcare Private Limited के बचे हुए शेयरों का अधिग्रहण भी तय समयसीमा के भीतर पूरा किया जाएगा।

कंपनी ने बताया कि उसने 360 बेड वाले केपी इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज, आगरा (KPIMS) के अधिग्रहण के लिए समझौता किया था। यह अधिग्रहण K P S Wellness Private Limited और SVPD Healthcare Private Limited (टारगेट कंपनियां) की शेयरहोल्डिंग खरीदकर किया जाना है। कंपनी ने बताया है कि SVPD Healthcare Private Limited की शेयरहोल्डिंग का अधिग्रहण 28 फरवरी 2026 तक पूरा करने का लक्ष्य रखा गया है।

Disclaimer: ये आर्टिकल सिर्फ जानकारी के लिए है और इसे किसी भी तरह से इंवेस्टमेंट सलाह के रूप में नहीं माना जाना चाहिए। BT Bazaar अपने पाठकों और दर्शकों को पैसों से जुड़ा कोई भी फैसला लेने से पहले अपने वित्तीय सलाहकारों से सलाह लेने का सुझाव देता है।
