Ola IPO में 2 August से निवेश का मौका, 6 August कर सकते है आवेदन

Ola Electric Mobility का IPO आज ओपन होगा। निवेशक 6 अगस्त तक इसके लिए बिडिंग कर सकेंगे। 9 अगस्त को कंपनी के शेयर BSE और नेशनल स्टॉक एक्सचेंज NSE पर लिस्ट होंगे। इसी के साथ यह पहली लिस्टेड इलेक्ट्रिक टू-व्हीलर कंपनी बन जाएगी। इस इश्यू के जरिए कंपनी ₹6,145.56 करोड़ रुपए जुटाना चाहती है। इसके लिए कंपनी ₹5,500 करोड़ के 723,684,210 फ्रेश शेयर इश्यू कर रही है। जबकि, कंपनी के मौजूदा निवेशक ऑफर OFS के जरिए ₹645.56 करोड़ के 84,941,997 शेयर बेच रहे हैं।

मिनिमम और मैक्सिमम कितना पैसा लगा सकते हैं निवेशक?

ओला इलेक्ट्रिक ने अपने IPO का प्राइस बैंड ₹72-₹76 तय किया है। रिटेल निवेशक मिनिमम एक लॉट यानी 195 शेयर्स के लिए बिडिंग कर सकते हैं। यदि आप IPO के अपर प्राइज बैंड ₹76 के हिसाब से 1 लॉट के लिए अप्लाय करते हैं, तो इसके लिए ₹14,820 इन्वेस्ट करने होंगे। वहीं, मैक्सिमम 13 लॉट यानी 2535 शेयर्स के लिए रिटेल निवेशक अप्लाय कर सकते हैं। इसके लिए निवेशकों को अपर प्राइज बैंड के हिसाब से ₹192,660 इन्वेस्ट करने होंगे।

इश्यू का 10% हिस्सा रिटेल इनवेस्टर्स के लिए रिजर्व

कंपनी ने इश्यू का 75% हिस्सा QIB के लिए रिजर्व रखा है। इसके अलावा करीब 10% हिस्सा रिटेल इनवेस्टर्स और बाकी का 15% हिस्सा NII के लिए रिजर्व है।

ग्रे मार्केट में सीगल इंडिया लिमिटेड का प्रीमियम 21.05%

IPO ओपन होने से पहले कंपनी का शेयर ग्रे मार्केट में 21.05% यानी ₹16 प्रति शेयर के प्रीमियम पर पहुंच गया है। ऐसे में अपर प्राइस बैंड ₹76 के हिसाब से इसकी लिस्टिंग ₹92 पर हो सकती है। हालांकि, इससे केवल अनुमान लगाया जा सकता है, शेयर की लिस्टिंग की प्राइस ग्रे मार्केट की प्राइस से अलग होती है।

पिछले महीने SEBI ने ओला इलेक्ट्रिक को IPO लाने की मंजूरी दी

SEBI ने पिछले महीने ओला इलेक्ट्रिक को IPO लाने की मंजूरी दी थी। ओला भारत की सबसे बड़ी इलेक्ट्रिक टू व्हीलर मैन्युफैक्चरर है। बेंगलुरु स्थित इस कंपनी ने 22 दिसंबर 2023 को SEBI के पास IPO के लिए ड्राफ्ट रेड हेरिंग प्रॉस्पेक्टस (DRHP) फाइल किया था। DRHP वो डॉक्यूमेंट होते हैं जिसमें IPO की योजना बनाने वाली कंपनी के बारे में आवश्यक जानकारी रहती है। इसे सेबी के पास दाखिल किया जाता है। इसमें कंपनी के फाइनेंस, इसके प्रमोटर, कंपनी में इन्वेस्ट करने के जोखिम, फंड जुटाने के कारण, फंड का उपयोग कैसे किया जाएगा, अन्य बातों के साथ महत्वपूर्ण जानकारियां दी जाती हैं।