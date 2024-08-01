अगस्त 2024 में, पूरे भारत में बैंकों में लगभग 13 छुट्टियाँ होंगी, जिनमें रविवार, राष्ट्रीय अवकाश, क्षेत्रीय अवकाश और दूसरा और चौथा रविवार शामिल हैं। इन छुट्टियों का असर सार्वजनिक और निजी दोनों बैंकों पर पड़ेगा, जिससे पूरे महीने कई बार बैंक बंद रहेंगे।

अगस्त में कई राज्यों में त्यौहार मनाए जाते हैं, जिसके कारण बैंकों में छुट्टी रहती है।

भारतीय रिजर्व बैंक ने अगस्त 2024 के लिए बैंक अवकाश की घोषणा की है, जिसमें कुल 13 दिन बैंक बंद रहेंगे। बैंक शाखाएँ आम तौर पर दूसरे और चौथे शनिवार और सभी रविवार को बंद रहती हैं, और सार्वजनिक छुट्टियों को छोड़कर शेष शनिवार काम करते हैं।

अगस्त 2024 का बैंक अवकाश यहां दिया गया है।

- 3 अगस्त (रविवार): केर पूजा के लिए अगरतला बंद रहेगा

- 4 अगस्त (रविवार): देश भर में बंद

- 8 अगस्त (सोमवार): टेंडोंग लो रम फात के लिए गंगटोक बंद रहेगा

- 10 अगस्त (रविवार): देश भर में बंद (दूसरा रविवार)

- 11 अगस्त (रविवार): देश भर में बंद

- 13 अगस्त (मंगलवार): देशभक्त दिवस के लिए इम्फाल बंद रहेगा

- 15 अगस्त (बुधवार): स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर देश भर में बंद रहेगा

- 18 अगस्त (रविवार): देश भर में बंद

- 19 अगस्त (सोमवार): रक्षा बंधन के अवसर पर त्रिपुरा, गुजरात, ओडिशा, उत्तराखंड, राजस्थान, उत्तर प्रदेश और हिमाचल प्रदेश में बंद रहेगा।

- 20 अगस्त (मंगलवार): श्री नारायण गुरु जयंती के अवसर पर कोच्चि बंद रहेगा

- 24 अगस्त (शनिवार): राष्ट्रीय अवकाश (चौथा शनिवा

र)

- 25 अगस्त (रविवार): राष्ट्रीय अवकाश

- 26 अगस्त (सोमवार): गुजरात, ओडिशा, चंडीगढ़, तमिलनाडु, उत्तराखंड, सिक्किम, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, राजस्थान, जम्मू, उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल, बिहार, छत्तीसगढ़, झारखंड, मेघालय, हिमाचल प्रदेश और श्रीनगर में जन्माष्टमी या कृष्ण जयंती के लिए बंद रहेगा।