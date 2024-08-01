Tata Motors के बोर्ड ने विभाजन को मंजूरी दी, 15 महीने में करना होगा डिमर्जर

scorecardresearch
टाटा मोटर्स ने गुरुवार को घोषणा की कि उसके बोर्ड ने अपने कारोबार को दो इकाइयों में विभाजित करने को मंजूरी दे दी है, कंपनी ने कहा कि डिमर्जर होने में लगभग 12-15 महीने लग सकते हैं।

BT बाज़ार डेस्क
BT बाज़ार डेस्क
New Delhi,UPDATED: Aug 1, 2024 18:38 IST
टाटा मोटर्स ने गुरुवार को घोषणा की कि उसके बोर्ड ने अपने कारोबार को दो इकाइयों में विभाजित करने को मंजूरी दे दी है, कंपनी ने कहा कि डिमर्जर होने में लगभग 12-15 महीने लग सकते हैं। टाटा मोटर्स के निदेशक मंडल ने टीएमएल, टीएमएल कमर्शियल व्हीकल्स लिमिटेड (टीएमएलसीवी), टाटा मोटर्स पैसेंजर व्हीकल्स लिमिटेड (टीएमपीवी) और उनके संबंधित शेयरधारकों के बीच व्यवस्था की समग्र योजना को मंजूरी दे दी।

इस बीच, टाटा मोटर्स के शेयर गुरुवार को 1.02 प्रतिशत गिरकर 1,144.60 रुपये पर बंद हुए। काउंटर पर कारोबार 77.14 करोड़ रुपये रहा, जिससे मार्केट कैप 3,80,540.42 करोड़ रुपये रहा। आज के बंद भाव पर, शेयर में साल-दर-साल (YTD) आधार पर 44.79 प्रतिशत की तेजी आई।

Aug 1, 2024