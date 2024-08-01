Tata Motors के बोर्ड ने विभाजन को मंजूरी दी, 15 महीने में करना होगा डिमर्जर
टाटा मोटर्स ने गुरुवार को घोषणा की कि उसके बोर्ड ने अपने कारोबार को दो इकाइयों में विभाजित करने को मंजूरी दे दी है, कंपनी ने कहा कि डिमर्जर होने में लगभग 12-15 महीने लग सकते हैं।
टाटा मोटर्स ने गुरुवार को घोषणा की कि उसके बोर्ड ने अपने कारोबार को दो इकाइयों में विभाजित करने को मंजूरी दे दी है, कंपनी ने कहा कि डिमर्जर होने में लगभग 12-15 महीने लग सकते हैं। टाटा मोटर्स के निदेशक मंडल ने टीएमएल, टीएमएल कमर्शियल व्हीकल्स लिमिटेड (टीएमएलसीवी), टाटा मोटर्स पैसेंजर व्हीकल्स लिमिटेड (टीएमपीवी) और उनके संबंधित शेयरधारकों के बीच व्यवस्था की समग्र योजना को मंजूरी दे दी।
Also Read: Zomato Result: Zomato का मुनाफा 2 करोड़ रुपए से बढ़कर 253 करोड़ रुपए हुआ, शेयर में आया उछाल
इस बीच, टाटा मोटर्स के शेयर गुरुवार को 1.02 प्रतिशत गिरकर 1,144.60 रुपये पर बंद हुए। काउंटर पर कारोबार 77.14 करोड़ रुपये रहा, जिससे मार्केट कैप 3,80,540.42 करोड़ रुपये रहा। आज के बंद भाव पर, शेयर में साल-दर-साल (YTD) आधार पर 44.79 प्रतिशत की तेजी आई।